В американском штате Флорида в этом году зарегистрировали 497 случаев лихорадки денге. Из них 252 случая, или около 51%, были приобретены локально, а не завезены из поездок. В начале сентября Департамент здравоохранения Флориды подтвердил связанную с денге смерть женщины. Это первая известная смерть, связанная с этой инфекцией, в штате почти за столетие, сообщает Live Science.

Очаг возле Тампы

Больше всего локальных случаев пришлось на округ Хиллсборо, в состав которого входит Тампа: там зафиксировали 223 из 252 случаев местного заражения. Обычно в этом регионе регистрируют лишь единичные случаи денге. Округа Хиллсборо, Паско и Пинеллас объявили местное чрезвычайное положение из-за распространения инфекции.

Число случаев, связанных с поездками, не является необычным: таких зафиксировали 245. В то же время число местных заражений более чем в пять раз превышает показатели за этот период любого из предыдущих четырех лет.

В этом году во Флориде выявили 20 объединенных образцов комаров с положительным тестом на вирус денге в семи округах. Девятнадцать из них были отобраны в районе Большой Тампы. Для сравнения, в 2025 году в штате положительный результат имели четыре таких образца, а в 2023 году — один.

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Факторы распространения

Денге передается через укусы комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus и не распространяется непосредственно от человека к человеку. Комары могут заразиться вирусом, укусив инфицированного человека, а затем передать его другим людям.

Ученые предполагают, что на ситуацию влияет сочетание факторов, в том числе изменение климата и периодический завоз вируса путешественниками. Повышение температуры расширяет ареал комаров и ускоряет их жизненный цикл и размножение вируса. Около 75% инфекций денге могут протекать без симптомов, поэтому вирус способен некоторое время незаметно циркулировать в сообществе.

Симптомами денге могут быть лихорадка, головная боль, боль в теле, тошнота и сыпь. Тяжелые случаи могут сопровождаться болью в животе, рвотой, затруднением дыхания и кровотечениями. Специфического лечения денге нет, а медицинская помощь направлена на контроль симптомов и поддержание жизненно важных функций.

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