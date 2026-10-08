Analiza danych z 42 krajów wykazała, że wskaźniki sześciu rodzajów raka — tarczycy, piersi, jelita grubego, nerek, macicy i białaczki — rosły wśród osób w wieku od 20 do 49 lat w większości badanych państw. informuje Deutsche Welle, powołując się na badanie z 2025 roku.

Dynamika raka jelita grubego

Badaczka Amy Berrington de Gonzalez porównała wskaźniki w grupach wiekowych 20–49 lat oraz od 50 lat w okresie 2003–2017. W starszej grupie rosły również wskaźniki wszystkich wymienionych rodzajów raka, z wyjątkiem raka jelita grubego.

Rak jelita grubego wyróżniał się tym, że w około jednej trzeciej krajów jego wskaźniki wśród młodszych dorosłych rosły szybciej niż wśród osób starszych. Według Berrington de Gonzalez jest to jedyny rodzaj raka, który najwyraźniej rośnie wśród młodszych osób, a jednocześnie spada wśród starszych.

W Anglii roczna częstość diagnozowania raka jelita grubego wśród osób poniżej 50. roku życia wzrosła z około jednego przypadku na 26 tysięcy osób w 2001 roku do jednego na 12 tysięcy w 2023 roku. Jednocześnie badaczka podkreśliła, że rak w młodym wieku nadal występuje rzadko.

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Przyczyny wzrostu są nadal badane

Naukowcy nie mogą jeszcze jednoznacznie określić, czy ta dynamika świadczy o rzeczywistym wzroście liczby przypadków, czy częściowo wynika z lepszej świadomości, diagnostyki i wykrywania wczesnych stadiów choroby. Amerykańskie badanie raka trzustki wśród osób w wieku 15–39 lat wykazało, że wzrost niemal w całości dotyczył guzów we wczesnych stadiach, a śmiertelność się nie zmieniła.

Jednocześnie niektóre badania w USA odnotowały wzrost raka jelita grubego również w późnych stadiach, co może wskazywać nie tylko na aktywniejsze wykrywanie choroby. Otyłość jest ustalonym czynnikiem ryzyka co najmniej 13 rodzajów raka, zaznacza Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem WHO. Przegląd badań z 2021 roku wykazał, że młodzi dorośli z otyłością mieli prawie dwukrotnie wyższe prawdopodobieństwo rozwoju raka jelita grubego przed 50. rokiem życia.

Epidemiolog Mark Gunter radzi, aby w celu zmniejszenia ryzyka utrzymywać zdrową masę ciała, więcej się ruszać, spożywać więcej błonnika i ograniczać ilość przetworzonego mięsa w diecie. Jednocześnie on i Berrington de Gonzalez zaznaczyli, że rola zmian w żywieniu, w tym żywności ultraprzetworzonej, wymaga dalszych badań.

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