加拿大麦吉尔大学道格拉斯研究中心和多伦多大学的研究人员在小鼠实验中发现，恐惧可能会模糊安全与危险情境的神经表征之间的界限。据ScienceDaily报道，研究结果发表在《Nature Neuroscience》期刊上。

研究人员训练小鼠将一种环境与危险联系起来，将另一种环境与安全联系起来。它们的大脑活动并未形成对这些地点越来越清晰分离的神经表征，而是开始呈现相似且部分重叠的模式。

虚拟环境变化

在这项实验中，科学家将增强现实与实时脑活动成像相结合。他们创建了一个特殊的场地，动物可在与安全或威胁相关的环境之间进行虚拟切换：研究人员通过改变视觉和声音信号来实现这一点，而不对小鼠进行物理移动。

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微型显微镜同时追踪海马体中的数百个神经元。海马体是对学习和记忆至关重要的脑区。这使研究人员能够观察大脑活动如何在与威胁和安全相关的经历之间转换时发生变化。

速度优先于准确性

作者认为，这类表征的重叠可能有助于大脑更快地提取有关先前危险的信息，并更迅速地启动防御反应。但这一机制也有代价：即使在无害情境中，大脑也可能对潜在威胁作出反应，优先考虑速度而非准确性。

研究人员将这一过程与海马体腹侧部分联系起来，该区域参与处理具有情绪意义的经历，包括恐惧和焦虑。他们推测，正常生存机制的过度敏感性可能部分解释焦虑障碍和创伤后应激障碍中强烈的恐惧反应。同时，作者强调，实验是在小鼠身上进行的，因此仍需进一步研究，以确定这一机制在人类中的作用。

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