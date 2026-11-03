Naukowcy z Douglas Research Centre na Uniwersytecie McGilla oraz Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie ustalili w eksperymentach na myszach, że strach może zacierać granicę między neuronalnymi reprezentacjami bezpiecznych i niebezpiecznych sytuacji. Jak podaje ScienceDaily, wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie Nature Neuroscience.

Myszy nauczono kojarzyć jedno środowisko z niebezpieczeństwem, a drugie z bezpieczeństwem. Zamiast tworzyć coraz wyraźniej oddzielone neuronalne reprezentacje tych miejsc, aktywność ich mózgów zaczęła wykazywać podobne, częściowo nakładające się wzorce.

Wirtualna zmiana środowiska

Na potrzeby eksperymentu naukowcy połączyli rzeczywistość rozszerzoną z obrazowaniem aktywności mózgu w czasie rzeczywistym. Stworzyli specjalną arenę, na której zwierzęta mogły wirtualnie przechodzić między środowiskami związanymi z bezpieczeństwem lub zagrożeniem: zmieniano w tym celu sygnały wzrokowe i dźwiękowe, bez fizycznego przemieszczania myszy.

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Miniaturowe mikroskopy jednocześnie śledziły setki neuronów w hipokampie — obszarze mózgu ważnym dla uczenia się i pamięci. Umożliwiło to obserwowanie, jak zmieniała się aktywność mózgu podczas przejść między doświadczeniami związanymi z zagrożeniem i bezpieczeństwem.

Szybkość zamiast dokładności

Zdaniem autorów nakładanie się takich reprezentacji mogłoby pomagać mózgowi szybciej odtwarzać informacje o wcześniejszym niebezpieczeństwie i sprawniej uruchamiać reakcję obronną. Mechanizm ten ma jednak swoją cenę: mózg może reagować na potencjalne zagrożenie nawet w nieszkodliwej sytuacji, przedkładając szybkość nad dokładność.

Badacze wiążą ten proces z brzuszną częścią hipokampa, która uczestniczy w przetwarzaniu doświadczeń istotnych emocjonalnie, w tym strachu i lęku. Przypuszczają, że nadmierna wrażliwość normalnego mechanizmu przetrwania może częściowo wyjaśniać silne reakcje strachu w zaburzeniach lękowych i zespole stresu pourazowego. Jednocześnie autorzy podkreślają, że eksperymenty przeprowadzono na myszach, dlatego potrzebne są dalsze badania, aby ustalić rolę tego mechanizmu u ludzi.

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