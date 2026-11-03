Исследователи из Исследовательского центра Дугласа при Университете Макгилла и Университета Торонто в Канаде выяснили в экспериментах на мышах, что страх может размывать границу между нейронными представлениями о безопасных и опасных ситуациях. Как сообщает ScienceDaily, результаты работы опубликовали в журнале Nature Neuroscience.

Мышей научили связывать одну среду с опасностью, а другую — с безопасностью. Вместо формирования всё более чётко разделённых нейронных представлений об этих местах активность их мозга начала демонстрировать похожие, частично перекрывающиеся паттерны.

Виртуальная смена среды

Для эксперимента учёные объединили дополненную реальность с визуализацией активности мозга в реальном времени. Они создали специальную арену, где животные могли виртуально переходить между средами, связанными с безопасностью или угрозой: для этого изменяли зрительные и звуковые сигналы, не перемещая мышей физически.

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Миниатюрные микроскопы одновременно отслеживали сотни нейронов в гиппокампе — участке мозга, важном для обучения и памяти. Это позволило наблюдать, как менялась активность мозга во время переходов между опытом, связанным с угрозой и безопасностью.

Скорость вместо точности

По мнению авторов, перекрытие таких представлений могло бы помогать мозгу быстрее воспроизводить информацию о предыдущей опасности и оперативнее запускать защитную реакцию. В то же время этот механизм имеет свою цену: мозг может реагировать на потенциальную угрозу даже в безвредной ситуации, отдавая предпочтение скорости, а не точности.

Исследователи связывают этот процесс с вентральной частью гиппокампа, которая участвует в обработке эмоционально значимого опыта, в том числе страха и тревоги. Они предполагают, что чрезмерная чувствительность нормального механизма выживания может частично объяснять сильные реакции страха при тревожных расстройствах и посттравматическом стрессовом расстройстве. В то же время авторы подчёркивают: эксперименты проводили на мышах, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить роль такого механизма у людей.

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