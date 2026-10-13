尼日利亚268人死于拉沙热——Premium Times Nigeria

自2026年初以来，尼日利亚已有268人死于拉沙热。尼日利亚疾病控制与预防中心报告称，确诊病例的病死率为23.6%，而2025年同期为18.6%。

截至第40个流行病学周，即9月28日至10月4日，该国共记录了1138例确诊病例。去年同期有924例病例和172例死亡，Premium Times Nigeria报道。

新增病例及传播地区

在第40周，新增确诊病例数从13例降至3例。这些病例在包奇州和贝努埃州被记录。在这3名患者中记录了1例死亡，对应的周病死率为33.3%。

2026年至少在24个州和119个地方政府区发现了1例拉沙热病例。翁多州、包奇州、塔拉巴州、埃多州和贝努埃州占全部确诊病例的88%，分别为36%、23%、12%、11%和6%。

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医务人员保护和应对措施

该病最常在21至30岁人群中被诊断出来，但患者年龄介于1岁至93岁之间。第40周未记录到医务人员新增感染，但自年初以来受感染医务人员总数达到54人。

该中心将高病死率与患者延迟前往医疗机构、高昂的治疗费用以及受影响社区就医率低联系在一起。该机构在世界卫生组织和美国疾病控制与预防中心的支持下制定了一项为期30天的医务人员保护计划，并报告了人员培训、个人防护装备供应以及快速反应小组的部署。

拉沙热是一种急性病毒性出血热，主要通过受感染啮齿动物的尿液或粪便污染的食物或日常用品传播给人类。人际传播也可能发生，包括在感染控制不足的医疗机构中。

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