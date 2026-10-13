Od początku 2026 roku w Nigerii na gorączkę Lassa zmarło 268 osób. Wskaźnik śmiertelności wśród potwierdzonych przypadków wyniósł 23,6%, wobec 18,6% w analogicznym okresie 2025 roku — poinformowało Nigeryjskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Według stanu na 40. tydzień epidemiologiczny, który trwał od 28 września do 4 października, w kraju odnotowano 1138 potwierdzonych przypadków choroby. W tym samym okresie ubiegłego roku było 924 przypadki i 172 zgony, podaje Premium Times Nigeria.

Nowe przypadki i regiony występowania

W 40. tygodniu liczba nowych potwierdzonych przypadków spadła z 13 do trzech. Zarejestrowano je w stanach Bauchi i Benue. Wśród tych trzech pacjentów odnotowano jeden zgon, co odpowiada tygodniowemu wskaźnikowi śmiertelności na poziomie 33,3%.

Co najmniej jeden przypadek gorączki Lassa w 2026 roku wykryto w 24 stanach i 119 obszarach samorządu lokalnego. Na stany Ondo, Bauchi, Taraba, Edo i Benue przypadło 88% wszystkich potwierdzonych przypadków: odpowiednio 36%, 23%, 12%, 11% i 6%.

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Ochrona medyków i reagowanie

Chorobę najczęściej diagnozowano u osób w wieku od 21 do 30 lat, choć wiek pacjentów wahał się od jednego do 93 lat. W 40. tygodniu nie odnotowano nowych zakażeń wśród pracowników medycznych, jednak łączna liczba zakażonych medyków od początku roku osiągnęła 54.

Centrum wiąże wysoką śmiertelność z późnym zgłaszaniem się pacjentów do placówek medycznych, wysokimi kosztami leczenia oraz niskim poziomem korzystania z pomocy medycznej w dotkniętych społecznościach. Instytucja opracowała 30-dniowy plan ochrony medyków przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia i amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom, a także poinformowała o szkoleniu personelu, dostawach środków ochrony indywidualnej i rozmieszczeniu zespołów szybkiego reagowania.

Gorączka Lassa to ostra wirusowa choroba krwotoczna przenoszona na ludzi głównie przez żywność lub przedmioty codziennego użytku zanieczyszczone moczem lub kałem zakażonych gryzoni. Możliwe jest także przenoszenie wirusa z człowieka na człowieka, w tym w placówkach medycznych przy niewystarczającej kontroli zakażeń.

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