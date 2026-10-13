С начала 2026 года в Нигерии от лихорадки Ласса умерли 268 человек. Летальность среди подтвержденных случаев составила 23,6% против 18,6% за аналогичный период 2025 года, сообщил Нигерийский центр контроля и профилактики заболеваний.

По состоянию на 40-ю эпидемиологическую неделю, которая продолжалась с 28 сентября по 4 октября, в стране зафиксировали 1138 подтвержденных случаев заболевания. За тот же период прошлого года было 924 случая и 172 смерти, сообщает Premium Times Nigeria.

Новые случаи и регионы распространения

В течение 40-й недели количество новых подтвержденных случаев сократилось с 13 до трех. Их зарегистрировали в штатах Баучи и Бенуэ. Среди этих трех пациентов зафиксировали одну смерть, что соответствует недельной летальности 33,3%.

Как минимум один случай лихорадки Ласса в 2026 году выявили в 24 штатах и 119 районах местного самоуправления. На штаты Ондо, Баучи, Тараба, Эдо и Бенуэ пришлось 88% всех подтвержденных случаев: соответственно 36%, 23%, 12%, 11% и 6%.

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Защита медиков и реагирование

Чаще всего болезнь диагностировали у людей в возрасте от 21 до 30 лет, хотя возраст пациентов варьировался от одного года до 93 лет. За 40-ю неделю новых заражений среди медработников не зарегистрировали, однако общее число инфицированных медиков с начала года достигло 54.

Центр связывает высокую летальность с поздним обращением пациентов в медучреждения, высокой стоимостью лечения и низким уровнем обращения за медицинской помощью в пострадавших сообществах. Ведомство разработало 30-дневный план защиты медиков при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США, а также сообщило об обучении персонала, поставках средств индивидуальной защиты и развертывании групп быстрого реагирования.

Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание, передающееся людям преимущественно через пищу или предметы быта, загрязненные мочой или фекалиями инфицированных грызунов. Передача от человека к человеку также возможна, в том числе в медицинских учреждениях при недостаточном инфекционном контроле.

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