美国和以色列的研究人员分析了超过100万名女性的3亿多项实验室检测，发现向更年期过渡可能伴随身体不同系统的骤变。该研究发表在《自然·医学》期刊上，ScienceAlert报道。

作者记录到与性激素、骨组织状况、肝肾功能、血液生化指标和脂质代谢相关指标出现阶跃式变化。其中，骨组织代谢、肝功能检测和脂质代谢指标的变化最为明显。

两个队列的数据

该研究团队由以色列魏茨曼科学研究所的分子细胞生物学家格伦·普里德汉姆领导。科学家利用一种旨在将日历年龄的影响与生命中的生殖阶段分离开来的计算方法，分析了美国和以色列两个大型女性队列。

根据美国样本的数据，90种实验室检测中有52种显示出与更年期相关、具有统计学意义且突然发生的变化。研究人员还指出，男性未发现这类急剧的生理变化，他们认为这表明这些变化与更年期过渡本身有关，而不只是与衰老有关。

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激素与警示

未参与这项研究的生理学家米娅·朔姆伯格指出，变化最明显的系统，包括骨骼和肝脏，对雌激素敏感。与此同时，未发现变化的系统与这种激素的已知关联较弱。

研究还发现，抗缪勒管激素和雌二醇水平在月经结束前约15年和12年出现下降迹象。促卵泡激素水平在更年期前约14年开始上升。

墨尔本大学妇产科学教授玛莎·希基警告说，将这一过渡描述为生理悬崖可能引发焦虑，并造成身体或心理急剧衰退的印象，而该研究并未显示这种情况。奥克兰大学健康科学家安德鲁·谢林强调，该研究属于观察性研究，因此其结果很有意义，但并非定论。

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