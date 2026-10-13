В США и Израиле исследователи проанализировали более 300 миллионов лабораторных тестов более чем миллиона женщин и выяснили, что переход к менопаузе может сопровождаться резкими изменениями в различных системах организма. Работа опубликована в журнале Nature Medicine, сообщает ScienceAlert.

Авторы зафиксировали скачкообразные изменения показателей, связанных с половыми гормонами, состоянием костной ткани, функциями печени и почек, биохимическими показателями крови и липидным обменом. Наиболее выраженными они были для метаболизма костной ткани, печеночных тестов и показателей липидного обмена.

Данные двух когорт

Исследовательскую группу возглавлял молекулярный клеточный биолог Глен Придхем из Института Вейцмана в Израиле. Ученые проанализировали две большие когорты женщин — в США и Израиле — с помощью вычислительного подхода, призванного отделить влияние календарного возраста от репродуктивного этапа жизни.

Согласно данным американской выборки, 52 из 90 типов лабораторных тестов продемонстрировали статистически значимые и внезапные изменения, связанные с менопаузой. Исследователи также отметили, что у мужчин таких резких физиологических сдвигов не выявили, что, по их мнению, свидетельствует о связи изменений именно с переходом к менопаузе, а не только со старением.

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Гормоны и предостережения

Физиолог Миа Шомберг, не участвовавшая в работе, обратила внимание, что системы с наиболее заметными изменениями, в частности кости и печень, чувствительны к эстрогену. В то же время системы, в которых изменений не выявили, имеют более слабую известную связь с этим гормоном.

В исследовании также обнаружили признаки снижения уровней антимюллерова гормона и эстрадиола примерно за 15 и 12 лет до прекращения менструаций. Уровень фолликулостимулирующего гормона повышался ориентировочно за 14 лет до менопаузы.

Профессор акушерства и гинекологии Марта Хики из Мельбурнского университета предостерегла, что описание этого перехода как физиологического обрыва может вызвать тревогу и создать впечатление резкого физического или психического упадка, которого работа не демонстрирует. Ученый в области здоровья Эндрю Шеллинг из Оклендского университета подчеркнул, что исследование носит наблюдательный характер, поэтому его результаты интересны, но не окончательны.

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