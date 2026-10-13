Международное контролируемое исследование, представленное на Конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии 2026 года, выявило связь между применением препаратов GLP-1 и более частыми сообщениями о проблемах с ногтями. Как сообщает ScienceDaily, 39% людей, принимавших такие лекарства, сообщили об отслоении ногтя — отделении ногтя от кожи под ним. Среди тех, кто не применял препараты, этот показатель составил 9%.

Исследователи сравнили ответы 575 пользователей препаратов GLP-1 с 1329 людьми с ожирением и/или диабетом 2 типа, которые никогда не принимали такие лекарства. Участников набирали во Франции, США, Бразилии и Мексике. По меньшей мере одно нарушение состояния ногтей отметили 66% пользователей препаратов против 53% в контрольной группе. Об изменении цвета ногтей сообщили 46% участников, принимавших GLP-1, и 17% тех, кто не принимал эти препараты.

Потеря веса не объяснила все различия

Авторы проверили, могут ли изменения быть связаны исключительно со снижением массы тела. Даже в выборке участников, которые худели, пользователи GLP-1 чаще сообщали о проблемах с ногтями. После учета имеющихся кожных заболеваний и дефицита питательных веществ отслоение и изменение цвета ногтей все равно встречались в этой группе примерно в два-три раза чаще.

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В то же время исследователи подчеркнули, что результаты демонстрируют ассоциацию, а не доказывают причинно-следственную связь между лекарствами и нарушениями ногтей. Примерно половина пользователей препаратов заявила, что имела проблемы с ногтями еще до начала терапии.

Сообщения о выпадении волос

В сопутствующем исследовании той же группы участников 50% пользователей GLP-1 сообщили о необычном выпадении волос против 34% в контрольной группе. Уменьшение объема или густоты волос отметили 42% пользователей препаратов и 19% тех, кто их не применял. О выпадении волос, начавшемся после старта лечения, заявили 26% участников группы GLP-1 против 12% в контрольной группе. Участники группы GLP-1 также примерно втрое чаще сообщали о покраснении кожи головы.

Оба исследования имели поперечный дизайн и основывались на сообщениях участников, а не на стандартизированных клинических осмотрах. Ученые планируют проспективные исследования с наблюдением с начала лечения. Они отметили, что такие симптомы обычно являются доброкачественными, а самостоятельно прекращать терапию не следует: об изменениях ногтей, выпадении волос, зуде или покраснении кожи головы стоит сообщить врачу.

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