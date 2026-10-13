Исследователи из Сямэньского университета в Китае установили, что восстановление белка Menin в определённой области гипоталамуса старых мышей улучшило память, равновесие, костную массу и толщину кожи. Изменения зафиксировали через 30 дней после вмешательства, сообщает ScienceDaily. Результаты получили в опытах на мышах.

Основное исследование опубликовали в журнале PLOS Biology в марте 2023 года. Команда под руководством Лиге Ленга изучала роль Menin в гипоталамусе — отделе мозга, который регулирует температуру тела, голод, сон, обмен веществ и выработку гормонов. Учёные установили, что с возрастом уровень этого белка снижается в отдельных нейронах гипоталамуса мышей, но не в астроцитах или микроглии.

Связь с воспалением

У генетически модифицированных животных со сниженной активностью Menin усиливалось воспаление в гипоталамусе, истончалась кожа, уменьшалась костная масса и ухудшались когнитивные показатели. Продолжительность их жизни также несколько сокращалась.

В другом эксперименте команда повысила выработку Menin в вентромедиальном гипоталамусе 20-месячных мышей с помощью доставки гена. Исследователи также зафиксировали снижение воспаления и улучшение отдельных метаболических показателей. В отдельном анализе выживаемости мыши после такого вмешательства жили дольше контрольных животных.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

D-серин и когнитивные тесты

Учёные обнаружили, что со снижением Menin уменьшалась и концентрация D-серина — аминокислоты, важной для работы NMDA-рецепторов, передачи сигналов между нейронами, обучения и формирования памяти. Menin влияет на выработку фермента PHGDH, связанного с путём синтеза серина.

Когда старым мышам в течение трёх недель давали D-серин с питьевой водой, они лучше выполняли тесты на обучение и память. В то же время добавка не восстановила возрастные потери костной массы или толщины кожи, в отличие от повышения уровня Menin.

Эти результаты не доказывают эффективность D-серина для людей. В небольшом рандомизированном исследовании 2016 года с участием 50 здоровых пожилых людей аминокислота улучшила результаты только одного теста на пространственное обучение и решение задач. Высокие дозы D-серина также вызвали вопросы о безопасности для почек в опытах на животных.

Читай нас в