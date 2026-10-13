中国厦门大学的研究人员发现，在老年小鼠下丘脑的特定区域恢复Menin蛋白，可改善记忆、平衡能力、骨量和皮肤厚度。干预30天后记录到了这些变化，ScienceDaily报道。这些结果来自小鼠实验。

主要研究于2023年3月发表在《PLOS Biology》期刊上。由Lige Leng领导的团队研究了Menin在下丘脑中的作用。下丘脑是调节体温、饥饿、睡眠、代谢和激素分泌的脑区。科学家发现，随着年龄增长，该蛋白在小鼠下丘脑某些神经元中的水平会下降，但在星形胶质细胞或小胶质细胞中不会下降。

与炎症的关联

在Menin活性降低的基因改造动物中，下丘脑炎症加剧，皮肤变薄，骨量减少，认知表现恶化。它们的寿命也略有缩短。

在另一项实验中，团队通过基因递送提高了20月龄小鼠腹内侧下丘脑中Menin的产生。研究人员还记录到炎症下降以及部分代谢指标改善。在一项单独的生存分析中，接受这种干预后的小鼠比对照动物活得更久。

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D-丝氨酸和认知测试

科学家发现，随着Menin下降，D-丝氨酸的浓度也会降低。D-丝氨酸是一种对NMDA受体功能、神经元之间的信号传递、学习和记忆形成很重要的氨基酸。Menin会影响PHGDH酶的产生，该酶与丝氨酸合成途径有关。

当给老年小鼠在饮水中添加D-丝氨酸、持续三周后，它们在学习和记忆测试中的表现更好。与此同时，与提高Menin水平不同，这种补充剂并未恢复与年龄相关的骨量或皮肤厚度损失。

这些结果并不能证明D-丝氨酸对人类有效。在一项2016年开展的小型随机研究中，50名健康老年人参与其中，该氨基酸仅改善了一项空间学习和解决问题测试的成绩。动物实验中的高剂量D-丝氨酸也引发了对肾脏安全性的疑问。

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