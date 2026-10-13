Naukowcy z Uniwersytetu w Xiamen w Chinach ustalili, że przywrócenie białka Menin w określonym obszarze podwzgórza starych myszy poprawiło pamięć, równowagę, masę kostną i grubość skóry. Zmiany odnotowano 30 dni po interwencji, podaje ScienceDaily. Wyniki uzyskano w doświadczeniach na myszach.

Główne badanie opublikowano w czasopiśmie PLOS Biology w marcu 2023 roku. Zespół pod kierownictwem Lige Lenga badał rolę Menin w podwzgórzu — części mózgu regulującej temperaturę ciała, głód, sen, metabolizm i produkcję hormonów. Naukowcy ustalili, że wraz z wiekiem poziom tego białka spada w określonych neuronach podwzgórza myszy, lecz nie w astrocytach ani mikrogleju.

Związek ze stanem zapalnym

U genetycznie zmodyfikowanych zwierząt o obniżonej aktywności Menin nasilał się stan zapalny w podwzgórzu, skóra stawała się cieńsza, masa kostna malała, a wyniki poznawcze pogarszały się. Ich długość życia również nieznacznie się skracała.

W innym eksperymencie zespół zwiększył produkcję Menin w jądrze brzuszno-przyśrodkowym podwzgórza u 20-miesięcznych myszy za pomocą dostarczania genów. Badacze odnotowali również zmniejszenie stanu zapalnego i poprawę niektórych wskaźników metabolicznych. W odrębnej analizie przeżywalności myszy po takiej interwencji żyły dłużej niż zwierzęta kontrolne.

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D-seryna i testy poznawcze

Naukowcy stwierdzili, że wraz ze spadkiem poziomu Menin zmniejszało się także stężenie D-seryny — aminokwasu ważnego dla działania receptorów NMDA, przekazywania sygnałów między neuronami, uczenia się i tworzenia pamięci. Menin wpływa na produkcję enzymu PHGDH, związanego ze szlakiem syntezy seryny.

Gdy starym myszom przez trzy tygodnie podawano D-serynę w wodzie pitnej, lepiej wykonywały testy uczenia się i pamięci. Jednocześnie suplement nie przywrócił związanych z wiekiem ubytków masy kostnej ani grubości skóry, w przeciwieństwie do zwiększenia poziomu Menin.

Wyniki te nie dowodzą skuteczności D-seryny u ludzi. W niewielkim randomizowanym badaniu z 2016 roku z udziałem 50 zdrowych osób starszych aminokwas poprawił wyniki tylko w jednym teście uczenia się przestrzennego i rozwiązywania zadań. Wysokie dawki D-seryny rodziły również pytania dotyczące bezpieczeństwa dla nerek w doświadczeniach na zwierzętach.

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