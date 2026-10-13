W Stanach Zjednoczonych i Izraelu naukowcy przeanalizowali ponad 300 milionów badań laboratoryjnych wykonanych u ponad miliona kobiet i stwierdzili, że przejściu do menopauzy mogą towarzyszyć gwałtowne zmiany w różnych układach organizmu. Pracę opublikowano w czasopiśmie Nature Medicine, informuje ScienceAlert.

Autorzy odnotowali skokowe zmiany wskaźników związanych z hormonami płciowymi, stanem tkanki kostnej, funkcjami wątroby i nerek, wskaźnikami biochemicznymi krwi oraz metabolizmem lipidów. Najwyraźniejsze były one w metabolizmie tkanki kostnej, testach wątrobowych i wskaźnikach metabolizmu lipidów.

Dane z dwóch kohort

Zespołem badawczym kierował biolog komórkowy molekularny Glenn Pridham z Instytutu Weizmanna w Izraelu. Naukowcy przeanalizowali dwie duże kohorty kobiet — w Stanach Zjednoczonych i Izraelu — przy użyciu podejścia obliczeniowego, którego celem było oddzielenie wpływu wieku kalendarzowego od reprodukcyjnego etapu życia.

Z danych amerykańskiej próby wynika, że 52 z 90 rodzajów badań laboratoryjnych wykazały statystycznie istotne i nagłe zmiany związane z menopauzą. Badacze zaznaczyli również, że u mężczyzn nie stwierdzono tak gwałtownych zmian fizjologicznych, co ich zdaniem wskazuje na związek zmian konkretnie z przejściem menopauzalnym, a nie wyłącznie ze starzeniem się.

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Hormony i zastrzeżenia

Fizjolożka Mia Schomberg, która nie uczestniczyła w badaniu, zwróciła uwagę, że układy z najbardziej zauważalnymi zmianami, w tym kości i wątroba, są wrażliwe na estrogen. Jednocześnie układy, w których nie wykryto zmian, mają słabiej poznany związek z tym hormonem.

W badaniu wykryto również oznaki spadku poziomu hormonu antymüllerowskiego i estradiolu odpowiednio około 15 i 12 lat przed ustaniem miesiączkowania. Poziom hormonu folikulotropowego wzrastał około 14 lat przed menopauzą.

Profesor położnictwa i ginekologii Martha Hickey z Uniwersytetu w Melbourne ostrzegła, że opisywanie tego przejścia jako fizjologicznego urwiska może wywoływać niepokój i stwarzać wrażenie gwałtownego pogorszenia fizycznego lub psychicznego, czego badanie nie wykazuje. Naukowiec zajmujący się zdrowiem Andrew Shelling z Uniwersytetu w Auckland podkreślił, że badanie ma charakter obserwacyjny, dlatego jego wyniki są interesujące, ale nie ostateczne.

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