台湾第14家急症照护中心预计将于周日在台南启用。该中心将设在Da-an妇女儿童医院，《台北时报》报道，并援引卫生福利部长石崇良的话称。

台南新中心

台湾卫生福利部去年11月启动了一项试点计划，在六个直辖市设立了13家急症照护中心。这些中心在周末和节假日为患有轻微疾病和受伤的患者提供照护，以减轻拥挤的急诊部门负担。

石崇良表示，台南Yongchuan医院附设的中心平均接诊超过100名患者。因此，市卫生局提议再开设一家机构。

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部长还表示，约75%的诊所仍在运营，一些医院已恢复门诊服务，这有助于缓解急诊部门的拥挤情况。在今年年底前的连假期间，诊所的诊疗、护理和药事服务，以及医院门诊和急诊部门的相关服务将加收50%的附加费用。其中80%的附加费用应拨给值班人员。

台北计划

台北市卫生局也正在台湾大学医院附近的华山市场筹备一家急症照护中心。当局希望在明年农历新年庆祝活动前启用该中心。

全民健康保险署数据显示，从7月至10月18日，在13家中心的就诊中，46%与发烧和呼吸道感染有关。另有13%的患者因轻微伤口就诊，9%的患者因胃肠不适就诊。

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