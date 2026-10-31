在澳大利亚阿德莱德，一名年轻人在被诊断出侵袭性B群脑膜炎球菌感染后，正依靠生命支持设备维持生命。据澳大利亚广播公司新闻报道，这是南澳大利亚州自年初以来报告的第22例脑膜炎球菌病病例，而2025年同期报告了13例。

密切接触者获得抗生素

南澳大利亚州卫生部门对该患者开展了接触者追踪。与感染者有密切接触的7人获开具预防性抗生素。该州首席公共卫生官员尼古拉·斯珀里尔表示，对广大公众的风险仍然较低。

脑膜炎球菌感染主要通过长时间或非常密切的接触传播，包括居住在同一家庭中的人之间。抗生素旨在减少鼻咽部对该细菌的携带，并防止其进一步传播。

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呼吁接种疫苗

南澳大利亚州卫生部长布莱尔·博耶和尼古拉·斯珀里尔呼吁该州居民更积极地接种B群脑膜炎球菌疫苗。博耶估计，该州有资格接种B群脑膜炎球菌疫苗的人中，约50%已接种疫苗。

该州向6周龄至12月龄儿童以及10年级学生免费提供疫苗。幼儿和15至20岁人群属于最高风险群体。

侵袭性脑膜炎球菌病由脑膜炎奈瑟菌（Neisseria meningitidis）引起。其症状可能包括皮疹、头痛、发热、呕吐、颈部僵硬以及对强光感到不适。该疾病可迅速发展为意识混乱和休克；据该州卫生部门称，即使得到迅速治疗，感染者中仍可能有多达10%死亡。

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