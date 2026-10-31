W australijskiej Adelajdzie młoda osoba znajduje się pod aparaturą podtrzymującą życie po zdiagnozowaniu inwazyjnego zakażenia meningokokami grupy B. Jest to 22. odnotowany przypadek choroby meningokokowej w stanie Australia Południowa od początku roku, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku zgłoszono 13 przypadków, informuje ABC News.

Kontakty otrzymały antybiotyki

Służba zdrowia Australii Południowej przeprowadziła ustalanie kontaktów pacjenta. Siedmiu osobom, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą, przepisano profilaktyczne antybiotyki. Według głównej urzędniczki stanu ds. zdrowia publicznego Nicoli Spurrier ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie.

Zakażenie meningokokowe przenosi się głównie podczas długotrwałego lub bardzo bliskiego kontaktu, w tym między osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym. Antybiotyki mają zmniejszyć nosicielstwo bakterii w nosogardzieli i zapobiec jej dalszemu przenoszeniu.

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Apel o szczepienia

Minister zdrowia Australii Południowej Blair Boyer i Nicola Spurrier wezwali mieszkańców stanu do aktywniejszego szczepienia się przeciw meningokokom B. Według oceny Boyera szczepienie otrzymało około 50% osób w stanie, które kwalifikują się do szczepienia przeciw meningokokom B.

W stanie szczepionkę bezpłatnie otrzymują dzieci w wieku od sześciu tygodni do 12 miesięcy, a także uczniowie 10. klasy. Do grup najwyższego ryzyka należą małe dzieci oraz osoby w wieku od 15 do 20 lat.

Inwazyjną chorobę meningokokową wywołuje bakteria Neisseria meningitidis. Jej objawami mogą być wysypka, ból głowy, gorączka, wymioty, sztywność karku oraz dyskomfort wywołany jasnym światłem. Choroba może szybko postępować do splątania i wstrząsu; według stanowej służby zdrowia nawet przy szybkim leczeniu może umrzeć do 10% zakażonych.

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