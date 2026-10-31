В австралийской Аделаиде молодой человек находится на аппаратах жизнеобеспечения после диагностирования инвазивной менингококковой инфекции группы B. Это 22-й зарегистрированный случай менингококковой болезни в штате Южная Австралия с начала года, тогда как за аналогичный период 2025 года сообщалось о 13 случаях, сообщает ABC News.

Контакты получили антибиотики

Служба здравоохранения Южной Австралии провела отслеживание контактов пациента. Семерым людям, тесно контактировавшим с инфицированным человеком, назначили профилактические антибиотики. По словам главного должностного лица штата по вопросам общественного здравоохранения Николы Сперриер, риск для широкой общественности остается низким.

Менингококковая инфекция передается преимущественно при длительном или очень тесном контакте, в частности между людьми, живущими в одном домохозяйстве. Антибиотики должны уменьшить носительство бактерии в носоглотке и предотвратить ее дальнейшую передачу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв к вакцинации

Министр здравоохранения Южной Австралии Блэр Бойер и Никола Сперриер призвали жителей штата активнее вакцинироваться от менингококка B. По оценке Бойера, прививки имеют примерно 50% людей в штате, имеющих право на вакцинацию от менингококка B.

В штате вакцину бесплатно предоставляют детям в возрасте от шести недель до 12 месяцев, а также ученикам 10-го класса. К группам самого высокого риска относятся маленькие дети и люди в возрасте от 15 до 20 лет.

Инвазивную менингококковую болезнь вызывает бактерия Neisseria meningitidis. Ее симптомами могут быть сыпь, головная боль, лихорадка, рвота, ригидность шеи и дискомфорт от яркого света. Заболевание может быстро прогрессировать до спутанности сознания и шока; по данным службы здравоохранения штата, даже при быстром лечении до 10% инфицированных могут умереть.

Читай нас в