Spilqa（spilqa.com）联合创始人阿法纳西·皮尔凯维奇介绍了众筹在何种情况下可以作为银行贷款的补充、如何在投资前评估项目，以及团队正在筹备推出哪款平台。

阿法纳西·皮尔凯维奇在金融和投资领域拥有超过19年的经验。 他曾在一家投资与开发控股公司工作约12年，期间负责财务、金融工具、投资基金及资产管理公司的运营工作。 此后，他从事金融与法律架构设计工作，组织房地产融资与销售，协助处理资产交易，并为乌克兰开发商提供咨询。他还曾担任多家投资基金监事会成员。 目前，他是Spilqa的联合创始人。UAB Spilqa公司正在向立陶宛银行申请作为众筹服务提供商进行授权。由于尚未获得授权，该平台目前暂不提供服务。

在接受UA.News采访时，阿法纳西·皮尔凯维奇谈到了在银行贷款不足时，关于项目融资的讨论应从哪些问题入手，投资者需要核查哪些事项，以及Spilqa计划如何构建其商业模式。以下为原话。

融资

从何谈起

关于融资的讨论，我并非从钱从哪里来开始，而是从四个问题入手：缺多少钱？具体用于什么？何时需要资金以及期限是多久？项目将通过何种途径偿还？

最后一个问题最为关键。开发商可以通过出售房产（无论是单个单元还是整个项目）、租金收入或再融资来偿还贷款。 每种方案都有其自身的条件和风险。如果还款来源不明确，新增债务只会将问题推迟。

获批的贷款≠实际到账资金



银行贷款仍是成熟项目的主要且通常是最经济的资金来源。但获批的贷款并不意味着资金今天就能到账。

一个典型的例子是波兰公司INPRO于2025年4月与mBank公开达成的协议，该协议旨在格但斯克建设一个住宅综合体。 为了获得首批资金，开发商必须证明已投入3030万兹罗提——包括土地和部分费用——并确认预售面积达到总建筑面积的20%。 这些是具体协议的条款，而非市场标准。但它们很好地说明了一个实际问题：在银行开始提供融资之前，开发商必须自行支付哪些费用。

随后，银行通常会分批发放资金——在确认工程已完成后。 而承包商可能会要求预付款。又或者，需要为整个小镇铺设道路和公用设施，而贷款却仅覆盖第一期工程。因此，我建议从资金时间表入手：何时需要付款、资金何时真正到位，以及债务将从何处偿还。

另一个常见的误区是只关注利率。开发商必须计算：扣除手续费后实际到账的金额是多少，需要支付哪些款项以及具体日期。宣传利率本身并不能反映这些信息。

众筹

的作用

借贷型众筹是指开发商不向单一银行借款，而是通过受监管的平台从众多私人投资者处筹集资金。 这种融资方式既可以作为银行贷款的补充，也可以用于覆盖特定阶段：例如在获得银行融资前购置土地、项目筹备、下一笔款项到位前的资金缺口，以及再融资。

对开发商而言，这类资金的成本通常高于银行贷款。但好处是不像与合作伙伴合作那样需要让渡项目股权，且可以针对具体任务筹集资金。 这对于中小型开发商、刚进入新市场且尚未建立当地信用记录的公司，甚至有时对于需要快速为特定阶段筹集资金的大型开发商而言，都颇具吸引力。

但只有当项目能够承担全部成本并偿还资金时，这种成本更高的融资方式才具有合理性。 如果项目已获得银行融资，应核实贷款协议是否允许追加债务和抵押，以及是否需要银行同意。即使获得银行同意，贷款仍属于债务，而非开发商的自有资本。

欧盟关于众筹的法规涵盖了单个项目所有者在12个月内不超过500万欧元的融资提案。对于许多中小型项目而言，这已足够。

如何通过众筹

投资房地产项目

若要参与住宅小区、仓库或商业建筑翻新项目的融资，投资者可与其他投资者共同出资承担部分贷款。 在贷款模式下，投资者将成为项目实施公司的债权人。合同中将明确规定利率、期限及还款方式。房地产的所有权不会转移给投资者。

这对投资者而言，是一个将资金分散投资于多个项目的机会。

投资者

应核查的事项

我们从还款来源开始评估项目。首先弄清楚借款人计划从何处偿还资金，以及如果该计划无法实施会发生什么。然后评估利率是否与风险相匹配。投资者在做出决定前应自问这些问题。

其次是担保。第一顺位抵押权人相对于该房产的后续顺位抵押权人享有优先受偿权。 实际还款情况还取决于变现价值、相关费用以及适用的强制执行程序。因此，不仅房地产评估重要，其他负担以及房产的变现难易程度同样关键。

第三点——项目实施方：团队的经验、已竣工项目以及公司的财务状况。

第四点是投资本身的流动性。贷款有固定期限，提前退出可能较为困难。

这是一种高风险投资工具。 资金返还无法得到保证，此类投资不受银行存款保障体系的保护，投资者可能损失部分或全部投资资金。因此，将投资分散到不同项目中，并避免投入可能造成重大损失的资金，这一点至关重要。

该条例还规定了若干保护机制。特别是，根据其规定不具备经验丰富投资者资格的投资者，有四个日历日的时间可以撤回其投资意向，无需说明理由且不被处以罚款。

Spilqa

的运营模式规划

Spilqa 是一个面向房地产开发项目的借贷众筹平台，目前正筹备上线。

我们计划以现有房地产（包括土地、住宅或商业物业）的第一顺位抵押权作为标准担保，该抵押权将归投资者所有。 担保的办理程序以及在追索时的投资者代表权，将由具体协议的文件确定。

在项目发布前，我们将对借款人、项目预算与进度计划、还款来源及担保进行评估。评估结果将以风险评级形式呈现给投资者。 具体方法的细节可在授权过程中进一步明确。评级有助于评估风险，但不能保证资金返还。在做出决定前，投资者将收到一份包含项目关键信息的文件：资金募集方、用途、贷款条件、担保情况以及主要风险。 平台上线后，我们将按照监管规定披露违约统计数据。

资金不会流经平台自身的账户。我们计划通过持牌电子货币机构（EMI）组织支付。该机构负责处理支付交易，并有义务依法保护收到的客户资金。 投资者将拥有以自己名义开设的账户，资金将在募集期间被预留，并在满足条件后划转给借款人。这种保护措施并不能消除贷款发放给开发商后可能出现的违约风险。

计划中的最低投资额为100欧元。在我看来，首笔投资金额在心理层面也至关重要：从小额开始更容易入手。

根据计划中的模式，主要费用将由开发商承担。根据计划条款，债务管理费将按逾期金额计收。 投资者仅在从借款人处收到补偿性利息或其部分款项时，于分配之时才需支付该费用。

牌照及选择立陶宛

的原因

10月12日，我们的法律顾问通报称，已代表Spilqa向立陶宛银行提交了授权申请。欧洲统一众筹监管制度相对较新——自2021年11月起生效。 在某一国获得授权后，经监管机构批准，即可在其他欧盟国家开展业务。

对我们而言，立陶宛不仅是获取牌照的地点，更是首个业务市场。 这里已经形成了成熟的借贷众筹市场。截至2026年11月11日，立陶宛银行的注册名录中共有17家获得许可的众筹服务提供商。 2025年，通过立陶宛服务商共筹集了3.794亿欧元资金，较上年增长36.3%。 当地已有支付机构、顾问、项目开发商和投资者熟悉这一融资工具，而立陶宛本身也以数字化公共服务和对金融科技的开放态度而闻名。我们希望在此建立合作伙伴关系，并协助当地项目筹集资金。

我们计划将波兰作为下一个目标市场。今后，我们将考虑进军其他欧盟国家，特别是西班牙和葡萄牙——前提是当地有合作伙伴、专业知识以及足够数量的优质项目。

我们将在获得授权后开始运营。授权时间取决于监管机构。

乌克兰开发商与投资者



我们支持具有乌克兰背景的企业，并计划特别关注乌克兰开发商和投资者的需求。同时，我们希望与当地开发商、投资者和合作伙伴开展合作，并借鉴当地的最佳实践。 共同的语言虽能促进沟通，但融资决策将基于项目质量和风险评估。

团队可能已在乌克兰完成过项目，但其在欧盟的新公司可能尚无当地的信用记录。这可能会给首个项目的融资带来困难。 借贷众筹可以作为银行融资的补充，或用于覆盖特定阶段的资金需求。在评估过程中，我们计划综合考虑团队的经验（特别是已在乌克兰实施的项目），以及预算、担保和还款来源等因素。

对于乌克兰投资者而言，这是将部分投资分散到不同市场，并从欧盟项目贷款中获得约定利息的机会。 此类贷款的利率可能高于同种货币的存款利率，但在比较时应综合考虑违约风险以及提前退出投资可能面临的困难。 投资于乌克兰境外的项目，可降低该部分投资组合对乌克兰境内战争风险的直接依赖。如果个人以欧元储蓄并规划支出，则欧元贷款可减少汇率不匹配；如果收益以格里夫纳结算，汇率波动将产生影响。 重要的是，投资者应清楚借款人的身份、项目所在地、适用的法律以及担保的具体安排。

另外，关于从乌克兰汇出的资金。收入证明文件与资金后续流向文件所反映的信息各不相同。 收入的合法性并不意味着可以通过任何技术上可行的方式进行汇款：外汇规定以及收款机构的要求都至关重要。因此，应在汇款前而非汇款后核查交易结构。

税务方面亦是如此：国籍、居留许可和税务居民身份是不同的概念。纳税义务取决于投资者的税务居民国、收入类型以及国际税务协定。

我本人曾尝试使用欧洲平台，深切体会到提前了解谁可以开立账户以及如何向账户充值是多么重要。我们希望打造一个对乌克兰投资者开放的平台。 具体的参与资格将取决于居住国、适用的要求以及平台和支付合作伙伴的审核标准。从乌克兰汇款时，还需额外考虑现行的外汇管理规定。

后续计划



长远来看，我们正在考虑一种模式，让投资者能够分享项目的财务收益。这是一个独立的方向，我们将根据监管要求进行研究。 我们正在探索人工智能工具的应用可能性，以帮助投资者理解项目文件和条款。具体功能将在上线前进行测试。

但眼下最重要的是打好坚实的基础。我们致力于将这项业务发展为十年之计，因此首批项目的质量、清晰透明的规则以及经实践验证的声誉对我们至关重要。

我们愿意公开披露平台的所有者、团队成员以及我们的运作原则。

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