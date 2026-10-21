红牛前领队克里斯蒂安·霍纳表示，在车队决定不签下刘易斯·汉密尔顿后，他建议尼基·劳达尝试邀请这位英国车手加盟梅赛德斯。据天空体育新闻报道，汉密尔顿的代表在2012年曾与红牛进行初步谈判，当时车手尚未在2013年初从迈凯伦转投梅赛德斯。

与红牛的谈判

霍纳称，汉密尔顿曾有意转投红牛，当时该队拥有一辆占据统治地位的赛车。这名车手由西蒙·富勒代理，后者告诉霍纳，他们可以达成史上最大的体育交易。霍纳估计，这样一份合同将要求红牛投入大量资金。

红牛管理层，包括共同所有人迪特里希·马特希茨，并不支持让汉密尔顿取代马克·韦伯、从2013年起成为塞巴斯蒂安·维特尔队友的方案。霍纳解释说，车队当时已经拥有成功的阵容，而维特尔那时已连续赢得三个冠军头衔。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

给尼基·劳达的建议

霍纳表示，在决定保留维特尔—韦伯组合后，他建议三届世界冠军尼基·劳达签下汉密尔顿。谈判期间，劳达是梅赛德斯的非执行主席。霍纳指出，尽管尼科·罗斯伯格和迈克尔·舒马赫为车队效力，梅赛德斯当时仍在成绩方面遇到困难。

霍纳还将谈判进程与2012年9月的新加坡大奖赛联系起来。汉密尔顿在比赛中领先，但因变速箱故障退赛，而维特尔获得胜利。霍纳认为，这一结果增强了劳达的立场，后者最终说服这位英国车手转投梅赛德斯。

关注我们在