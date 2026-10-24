皮亚斯特在波兰联赛中3:1击败克拉科维亚 — Interia Sport

波兰格利维采的皮亚斯特在波兰足球超级联赛第12轮比赛中以3:1击败克拉科维亚。主队在半场前两度破门，并在比赛尾声锁定胜局。

半场前两粒进球

第7分钟，皮亚斯特后卫雅库布·切尔温斯基头球接角球传中破门，首开纪录。第25分钟，乌戈·巴列霍扩大了主队的领先优势：他与什切潘·穆哈完成配合后打出一记低射。

半场前，皮亚斯特曾有机会打进第三球，但莱安德罗·桑卡的射门偏出立柱。根据Interia Sport报道，来自格利维采的球队在上半场掌握主动，而客队仅一次在多梅纳·格里尔把守的球门前制造威胁。

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克拉科维亚缩小差距

下半场，克拉科维亚加强攻势，并在第62分钟缩小了比分差距。卡罗尔·克纳普接到奥塔尔·卡卡巴泽的传球后，不作停球直接射入皮亚斯特球门。

客队试图扳平比分，而皮亚斯特则回撤防守并依靠反击。伤停补时第4分钟，安德烈亚斯·卡灿托尼斯在禁区角上一记强力射门，将比分定格。VAR系统对该事件进行了检查，随后进球被判有效。

12轮过后，皮亚斯特将三分计入积分，并接近积分榜上半区。球队将于10月27日在波兰杯主场迎战扎布热矿工。

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