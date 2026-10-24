Piast z Gliwic w Polsce pokonał Cracovię 3:1 w meczu 12. kolejki polskiej Ekstraklasy. Gospodarze zdobyli dwie bramki przed przerwą, a pod koniec spotkania przypieczętowali zwycięstwo.

Dwa gole przed przerwą

Wynik w siódmej minucie otworzył obrońca Piasta Jakub Czerwiński, który głową wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. W 25. minucie prowadzenie gospodarzy podwyższył Hugo Vallejo: rozegrał akcję ze Szczepanem Muchą i oddał niski strzał.

Przed przerwą Piast miał okazję zdobyć trzecią bramkę, jednak Leandro Sanca uderzył obok słupka. Według Interia Sport, w pierwszej połowie zespół z Gliwic miał inicjatywę, podczas gdy goście tylko raz stworzyli groźną sytuację pod bramką Domeny Grila.

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Cracovia zmniejszyła stratę

Po przerwie Cracovia się uaktywniła i w 62. minucie zmniejszyła różnicę w wyniku. Karol Knap otrzymał podanie od Otara Kakabadze i bez przyjęcia uderzył do bramki Piasta.

Goście próbowali wyrównać, a Piast cofnął się do obrony i liczył na kontrataki. W czwartej minucie doliczonego czasu gry Andreas Katsantonis potężnym strzałem z narożnika pola karnego ustalił wynik końcowy. Sytuację sprawdził system VAR, po czym gol został uznany.

Po 12 kolejkach Piast dopisał trzy punkty do swojego dorobku i zbliżył się do górnej części tabeli. Następny mecz zespół rozegra 27 października u siebie z Górnikiem Zabrze w Pucharze Polski.

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