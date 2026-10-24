«Пяст» победил «Краковию» 3:1 в чемпионате Польши — Interia Sport

Польский «Пяст» из Гливице победил «Краковию» со счетом 3:1 в матче 12-го тура польской Экстракласы. Хозяева забили дважды до перерыва, а в конце встречи закрепили победу.

Два гола до перерыва

Счет на седьмой минуте открыл защитник «Пяста» Якуб Червиньский, реализовав головой подачу с углового. На 25-й минуте преимущество хозяев удвоил Уго Вальехо: он разыграл комбинацию со Щепаном Мухой и нанес низовой удар.

До перерыва «Пяст» имел возможность забить в третий раз, однако Леандро Санка пробил рядом со штангой. По данным Interia Sport, в первом тайме команда из Гливице владела инициативой, тогда как гости лишь однажды создали опасный момент у ворот Домены Грила.

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«Краковия» сократила отставание

После перерыва «Краковия» активизировалась и на 62-й минуте сократила разницу в счете. Кароль Кнап получил передачу от Отара Какабадзе и без касания пробил в ворота «Пяста».

Гости пытались сравнять счет, а «Пяст» отошел в оборону и рассчитывал на контратаки. На четвертой компенсированной минуте Андреас Кацантонис мощным ударом с угла штрафной площади установил окончательный результат. Эпизод проверила система VAR, после чего гол был засчитан.

После 12-го тура «Пяст» добавил три очка в свой актив и приблизился к верхней части турнирной таблицы. Следующий матч команда проведет 27 октября дома против «Гурника» Забже в Кубке Польши.

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