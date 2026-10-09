拉塞尔新加坡练习赛最快——天空体育新闻

在新加坡，乔治·拉塞尔在大奖赛冲刺排位赛前唯一一次练习赛中跑出最快圈速。这位梅赛德斯车手领先法拉利车手夏尔·勒克莱尔0.198秒，天空体育报道。

梅赛德斯的变化

由于更换动力单元，拉塞尔将在周日的比赛中从发车位末尾起步。梅赛德斯决定让他的赛车恢复使用车队在马来西亚分站赛前采用的规格。因此，拉塞尔没有获得上一个比赛周末使用的大型升级套件。

积分榜领跑者基米·安东内利排名第七，落后拉塞尔超过一秒。他没有使用软胎，并在练习赛末段出现失误。安东内利保留了赛车的新部件和新的前翼。

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其他车手的成绩

迈凯伦车手兰多·诺里斯排名第三，落后拉塞尔0.273秒。迈凯伦认为，他们已经解决了直线速度问题；这一问题在一定程度上影响了诺里斯此前两个比赛周末的表现，他在这两个周末总共得到两分。

刘易斯·汉密尔顿排名第四，落后约半秒，奥斯卡·皮亚斯特里跑出第五快的成绩。上一场比赛的冠军马克斯·维斯塔潘以第六名结束本次练习赛，但红牛没有使用软胎。这位荷兰车手是使用Medium轮胎的车手中最快的。

前十名

伊萨克·哈贾尔排名第八。阿尔派车手皮埃尔·加斯利取得第九名，Racing Bulls车手利亚姆·劳森位列第十。冲刺排位赛将于周五晚些时候在新加坡滨海湾街道赛道举行。

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