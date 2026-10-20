AMD宣布为Xbox主机推出FSR 4.1——The Verge

AMD表示，图像缩放技术FSR 4.1将登陆Xbox Series S和Xbox Series X主机，以及笔记本电脑、Radeon RX 6000显卡和Xbox Ally X等掌上设备。The Verge报道。不过，Xbox主机用户还需要等待该技术上线。

设备和显卡

从10月20日起，FSR 4.1预计将开始面向Radeon RX 6000图形处理器、基于Ryzen AI Max 300和400系列的平台设备，以及Ryzen AI 9 300和400系列设备推出。Radeon RX 6000和搭载Gorgon Halo或Strix Halo处理器设备的用户，将通过Adrenalin Edition 26.10.1驱动程序获得该技术。

AMD于3月为Radeon RX 9000显卡推出FSR 4.1，并承诺在年内将该技术扩展至较旧的图形处理器。该公司称，FSR 4.1可在超过300款支持的游戏中提升性能，其中包括《赛博朋克2077》、《战地6》和《刺客信条：影》。

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Xbox支持

Xbox首席技术官斯科特·范弗利特表示，公司与AMD密切合作优化该技术，以便为开发者提供额外工具，用于提升游戏性能和视觉质量。

此次公告发布在索尼和AMD为基础版PlayStation 5引入Quick Spectral Super Resolution数周之后。该技术基于两家公司在Project Amethyst框架下的合作。

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