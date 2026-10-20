AMD анонсировала FSR 4.1 для консолей Xbox — The Verge

AMD сообщила, что технология масштабирования изображения FSR 4.1 появится на консолях Xbox Series S и Xbox Series X, а также в ноутбуках, видеокартах Radeon RX 6000 и портативных устройствах вроде Xbox Ally X. Об этом сообщает The Verge. При этом владельцам консолей Xbox придется подождать ее появления.

Устройства и видеокарты

С 20 октября FSR 4.1 должна начать появляться для графических процессоров Radeon RX 6000, устройств на базе Ryzen AI Max серий 300 и 400, а также Ryzen AI 9 серий 300 и 400. Владельцы Radeon RX 6000 и устройств с процессорами Gorgon Halo или Strix Halo получат технологию с драйвером Adrenalin Edition 26.10.1.

AMD представила FSR 4.1 для видеокарт Radeon RX 9000 в марте и пообещала распространить технологию на более старые графические процессоры в течение года. По данным компании, FSR 4.1 может повышать производительность в более чем 300 поддерживаемых играх, среди которых Cyberpunk 2077, Battlefield 6 и Assassin’s Creed Shadows.

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Поддержка Xbox

Технический директор Xbox Скотт Ван Влиет заявил, что компания тесно сотрудничала с AMD над оптимизацией технологии, чтобы предоставить разработчикам дополнительный инструмент для улучшения производительности и визуального качества игр.

Анонс состоялся через несколько недель после того, как Sony и AMD внедрили Quick Spectral Super Resolution для базовой PlayStation 5. Технология основана на совместной работе компаний в рамках Project Amethyst.

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