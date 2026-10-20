AMD zapowiedziało FSR 4.1 dla konsol Xbox — The Verge

AMD poinformowało, że technologia skalowania obrazu FSR 4.1 pojawi się na konsolach Xbox Series S i Xbox Series X, a także w laptopach, kartach graficznych Radeon RX 6000 oraz urządzeniach przenośnych, takich jak Xbox Ally X. Informuje o tym The Verge. Właściciele konsol Xbox będą jednak musieli poczekać na jej udostępnienie.

Urządzenia i karty graficzne

Od 20 października FSR 4.1 ma zacząć pojawiać się dla procesorów graficznych Radeon RX 6000, urządzeń opartych na układach Ryzen AI Max serii 300 i 400, a także Ryzen AI 9 serii 300 i 400. Właściciele Radeon RX 6000 oraz urządzeń z procesorami Gorgon Halo lub Strix Halo otrzymają tę technologię wraz ze sterownikiem Adrenalin Edition 26.10.1.

AMD zaprezentowało FSR 4.1 dla kart graficznych Radeon RX 9000 w marcu i obiecało rozszerzyć tę technologię na starsze procesory graficzne w ciągu roku. Według firmy FSR 4.1 może zwiększać wydajność w ponad 300 obsługiwanych grach, w tym Cyberpunk 2077, Battlefield 6 i Assassin’s Creed Shadows.

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Obsługa Xbox

Dyrektor techniczny Xbox, Scott Van Vliet, oświadczył, że firma ściśle współpracowała z AMD nad optymalizacją technologii, aby zapewnić deweloperom dodatkowe narzędzie do poprawy wydajności i jakości wizualnej gier.

Ogłoszenie nastąpiło kilka tygodni po tym, jak Sony i AMD wprowadziły Quick Spectral Super Resolution dla podstawowej PlayStation 5. Technologia opiera się na wspólnej pracy firm w ramach Project Amethyst.

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