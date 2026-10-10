Cloudflare宣布收购初创公司Deno，该公司开发同名代码运行时环境。该公司计划利用这笔交易发展编程模型和Cloudflare Workers平台；该平台使客户能够在Cloudflare网络中创建和运行软件，TechCrunch报道。

发展Workers

Cloudflare Workers首席工程师Kenton Varda表示，此次收购旨在加强Workers的编程模型和平台。他还指出，Cloudflare团队积极看待Deno推出celld项目——Workers的开放实现。

Varda表示，公司认为开源以及让用户能够选择替代方案对业务有益。他将这一立场与一种普遍假设相对比：据他所说，这种假设认为Cloudflare将Workers设计得不同于其他云平台，是为了将客户绑定在其服务上。

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Deno团队将加入Cloudflare

Deno由Bert Belder和Node.js创始人Ryan Dahl创立。Dahl表示，他的团队将加入Cloudflare，以使Workers编程模型成为一种广泛使用的服务器开发方式。

交易的财务条款未披露。据TechCrunch报道，Deno已累计筹集2600万美元投资，其中包括由Sequoia领投的A轮融资。

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