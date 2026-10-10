Cloudflare придбає Deno для розвитку платформи Workers — TechCrunch

Cloudflare оголосила про придбання стартапу Deno, який розробляє однойменне середовище виконання програмного коду. Компанія планує використати угоду для розвитку моделі програмування та платформи Cloudflare Workers, що дає клієнтам змогу створювати й запускати програмне забезпечення в мережі Cloudflare, повідомляє TechCrunch.

Розвиток Workers

Головний інженер Cloudflare Workers Кентон Варда заявив, що придбання має посилити програмну модель і платформу Workers. Він також зазначив, що команда Cloudflare позитивно сприйняла запуск Deno проєкту celld — відкритої реалізації Workers.

За словами Варди, у компанії вважають відкритий код і можливість для користувачів обрати альтернативу корисними для бізнесу. Цю позицію він протиставив поширеному, за його словами, припущенню, ніби Cloudflare зробила Workers відмінною від інших хмарних платформ задля прив’язування клієнтів до свого сервісу.

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Команда Deno приєднається до Cloudflare

Deno заснували Берт Белдер і творець Node.js Раян Даль. Даль заявив, що його команда приєднується до Cloudflare, аби перетворити модель програмування Workers на поширений спосіб розробки серверів.

Фінансові умови угоди не розкривають. За даними TechCrunch, Deno залучила загалом 26 млн доларів інвестицій, зокрема в раунді Series A, який очолила Sequoia.

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