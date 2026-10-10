Cloudflare ogłosiło przejęcie startupu Deno, który rozwija środowisko uruchomieniowe kodu o tej samej nazwie. Firma planuje wykorzystać transakcję do rozwoju modelu programowania i platformy Cloudflare Workers, która umożliwia klientom tworzenie i uruchamianie oprogramowania w sieci Cloudflare, informuje TechCrunch.

Rozwój Workers

Główny inżynier Cloudflare Workers, Kenton Varda, oświadczył, że przejęcie ma wzmocnić model programowania i platformę Workers. Zaznaczył również, że zespół Cloudflare pozytywnie przyjął uruchomienie przez Deno projektu celld — otwartej implementacji Workers.

Jak powiedział Varda, firma uważa otwarte oprogramowanie i możliwość wyboru przez użytkowników alternatywy za korzystne dla biznesu. Przeciwstawił to stanowisko rozpowszechnionemu, jak stwierdził, założeniu, że Cloudflare uczyniło Workers odmiennym od innych platform chmurowych, aby przywiązać klientów do swojej usługi.

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Zespół Deno dołączy do Cloudflare

Deno zostało założone przez Berta Beldera i twórcę Node.js, Ryana Dahla. Dahl oświadczył, że jego zespół dołącza do Cloudflare, aby uczynić model programowania Workers powszechnym sposobem tworzenia serwerów.

Warunki finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Według TechCrunch Deno pozyskało łącznie 26 mln dolarów inwestycji, w tym w rundzie Series A, której przewodziło Sequoia.

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