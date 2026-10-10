Cloudflare объявила о приобретении стартапа Deno, который разрабатывает одноименную среду выполнения программного кода. Компания планирует использовать сделку для развития модели программирования и платформы Cloudflare Workers, позволяющей клиентам создавать и запускать программное обеспечение в сети Cloudflare, сообщает TechCrunch.

Развитие Workers

Главный инженер Cloudflare Workers Кентон Варда заявил, что приобретение должно усилить модель программирования и платформу Workers. Он также отметил, что команда Cloudflare положительно восприняла запуск Deno проекта celld — открытой реализации Workers.

По словам Варды, в компании считают открытый исходный код и возможность для пользователей выбрать альтернативу полезными для бизнеса. Он противопоставил эту позицию распространенному, по его словам, предположению, будто Cloudflare сделала Workers отличающейся от других облачных платформ, чтобы привязать клиентов к своему сервису.

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Команда Deno присоединится к Cloudflare

Deno основали Берт Белдер и создатель Node.js Райан Даль. Даль заявил, что его команда присоединяется к Cloudflare, чтобы превратить модель программирования Workers в распространенный способ разработки серверов.

Финансовые условия сделки не раскрываются. По данным TechCrunch, Deno привлекла в общей сложности 26 млн долларов инвестиций, в том числе в раунде Series A, который возглавила Sequoia.

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