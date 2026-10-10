The Verge：DistroKid因UMG诉讼下架部分曲目

音乐发行商DistroKid确认，针对环球音乐集团（UMG）在诉讼中提出的指控，公司下架了少量录音作品。与此同时，音乐人抱怨称，未借助人工智能创作的作品也正在从流媒体平台消失，The Verge报道。

音乐人的投诉

音乐人McGwire表示，他的六首作品被从流媒体服务中移除。据他所说，DistroKid在移除前后都没有通知他，因此他不得不自行要求解释。他还称，在与该服务的代表交谈前，他不得不与机器人进行长时间沟通。

被移除的作品中包括史蒂维·旺德歌曲Isn’t She Lovely的翻唱版本，McGwire称自己拥有适当的许可证。另一首歌曲使用了在交易平台购买的节拍，该节拍也被授权给其他艺人。还有一首作品据称因未经适当许可使用采样而被移除，但据称被采样的歌曲在McGwire的曲目发布两年后才发行。

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UMG的诉讼与DistroKid的回应

说唱歌手Insane Ian称，一首原创歌曲在没有事先通知和原因说明的情况下被移除。说唱歌手King Chase表示，DistroKid在未通知的情况下移除了他合作过的一位艺人的整张专辑。据他所说，这张作品已上线三到四年，且未收到过版权侵权警告。

UMG于9月对DistroKid提起诉讼。该公司在诉讼中称，DistroKid采用了误导性的商业做法并侵犯了版权。DistroKid艺人关系副总裁阿曼达·费里表示，公司否认UMG的指控。她称，DistroKid对给艺人带来的不便表示遗憾，并正努力将其降至最低，同时保留艺人发行音乐的能力。

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