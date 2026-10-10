Dystrybutor muzyczny DistroKid potwierdził usunięcie niewielkiej liczby nagrań w odpowiedzi na zarzuty Universal Music Group (UMG) przedstawione w pozwie sądowym. Jednocześnie muzycy skarżą się, że z platform streamingowych znikają także utwory niewytworzone przy pomocy sztucznej inteligencji, informuje The Verge.

Skargi muzyków

Muzyk McGwire oświadczył, że ze serwisów streamingowych usunięto sześć jego utworów. Jak twierdzi, DistroKid nie powiadomił go o usunięciu ani przed nim, ani po nim, dlatego musiał sam poprosić o wyjaśnienie. Opowiedział również, że przed rozmową z przedstawicielem serwisu musiał przejść przez długą wymianę wiadomości z botem.

Wśród usuniętych utworów znalazł się cover piosenki Steviego Wondera Isn’t She Lovely, na który, jak twierdzi McGwire, miał odpowiednią licencję. Inny utwór wykorzystywał bit kupiony na platformie handlowej i licencjonowany również innym wykonawcom. Jeszcze jeden utwór, jak powiedział, został usunięty z powodu rzekomego wykorzystania sampla bez odpowiedniego zezwolenia, chociaż piosenka, z której ten sampel rzekomo pochodził, ukazała się dwa lata po utworze McGwire'a.

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Pozew UMG i odpowiedź DistroKid

Raper Insane Ian poinformował o usunięciu oryginalnej piosenki bez wcześniejszego powiadomienia i wyjaśnienia przyczyn. Raper King Chase stwierdził, że DistroKid bez powiadomienia usunął cały album wykonawcy, z którym współpracował. Według niego wydawnictwo było dostępne przez trzy–cztery lata i nie otrzymało ostrzeżeń o naruszeniu praw autorskich.

UMG złożyła pozew przeciwko DistroKid we wrześniu. Firma twierdzi w nim, że DistroKid stosował wprowadzające w błąd praktyki handlowe i naruszał prawa autorskie. Wiceprezeska DistroKid ds. relacji z artystami Amanda Ferri oświadczyła, że firma zaprzecza oskarżeniom UMG. Jak powiedziała, DistroKid żałuje niedogodności dla wykonawców i pracuje nad ich zminimalizowaniem, zachowując dla artystów możliwość wydawania muzyki.

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