Музыкальный дистрибьютор DistroKid подтвердил удаление небольшого количества записей в ответ на претензии Universal Music Group (UMG), изложенные в судебном иске. В то же время музыканты жалуются, что со стриминговых платформ исчезают и работы, не созданные с помощью искусственного интеллекта, сообщает The Verge.

Жалобы музыкантов

Музыкант McGwire заявил, что со стриминговых сервисов удалили шесть его композиций. По его словам, DistroKid не уведомила его об удалении ни до, ни после него, поэтому ему пришлось самостоятельно запрашивать объяснения. Он также рассказал, что перед разговором с представителем сервиса был вынужден пройти длительное общение с ботом.

Среди удалённых композиций была кавер-версия песни Стиви Уандера Isn’t She Lovely, на которую, как утверждает McGwire, у него была надлежащая лицензия. В другом треке использовался бит, приобретённый на маркетплейсе и лицензированный также другим исполнителям. Ещё одну композицию, по его словам, удалили из-за якобы использования семпла без надлежащего разрешения, хотя песня, из которой этот семпл якобы был взят, вышла через два года после трека McGwire.

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Иск UMG и ответ DistroKid

Рэпер Insane Ian сообщил об удалении оригинальной песни без предварительного уведомления и объяснения причин. Рэпер King Chase заявил, что DistroKid без уведомления удалила целый альбом исполнителя, с которым он работал. По его словам, релиз был доступен три-четыре года и не получал предупреждений о нарушении авторских прав.

UMG подала иск против DistroKid в сентябре. В нём компания утверждает, что DistroKid применяла вводящие в заблуждение коммерческие практики и нарушала авторские права. Вице-президент DistroKid по работе с артистами Аманда Ферри заявила, что компания отрицает обвинения UMG. По её словам, DistroKid сожалеет о неудобствах для исполнителей и работает над тем, чтобы минимизировать их, сохраняя для артистов возможность выпускать музыку.

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