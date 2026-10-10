DistroKid видалила частину треків через позов UMG — The Verge

Музичний дистриб’ютор DistroKid підтвердив видалення невеликої кількості записів у відповідь на претензії Universal Music Group (UMG), викладені в судовому позові. Водночас музиканти скаржаться, що зі стримінгових платформ зникають і роботи, не створені за допомогою штучного інтелекту, повідомляє The Verge.

Скарги музикантів

Музикант McGwire заявив, що зі стримінгових сервісів прибрали шість його композицій. За його словами, DistroKid не повідомила про видалення ані до, ані після нього, тож пояснення довелося запитувати самостійно. Він також розповів, що перед розмовою з представником сервісу мусив пройти тривале спілкування з ботом.

Серед вилучених композицій була кавер-версія пісні Стіві Вандера Isn’t She Lovely, на яку, як стверджує McGwire, він мав належну ліцензію. Інший трек використовував біт, придбаний на маркетплейсі та ліцензований також іншими виконавцями. Ще одну композицію, за його словами, видалили через нібито використання семплу без належного дозволу, хоча пісня, з якої цей семпл начебто взяли, вийшла через два роки після треку McGwire.

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Позов UMG і відповідь DistroKid

Репер Insane Ian повідомив про видалення оригінальної пісні без попередження та пояснення причин. Репер King Chase заявив, що DistroKid без повідомлення прибрала цілий альбом виконавця, з яким він працював. За його словами, реліз був доступний три-чотири роки й не отримував попереджень про порушення авторських прав.

UMG подала позов проти DistroKid у вересні. У ньому компанія стверджує, що DistroKid застосовувала оманливі комерційні практики та порушувала авторські права. Віцепрезидентка DistroKid із роботи з артистами Аманда Феррі заявила, що компанія заперечує звинувачення UMG. За її словами, DistroKid шкодує про незручності для виконавців і працює над тим, щоб мінімізувати їх, зберігаючи для артистів можливість випускати музику.

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