Google 为 Mac 推出了用于创建会议笔记的 AI Edge Foresight 应用，该应用可以在完全不连接互联网的情况下运行。据TechCrunch 报道，该程序使用拥有 7.4 亿参数的本地 EmbeddingGemma 2 模型，可在不同应用程序中的对话期间以及在线下会议中记录笔记。

笔记和对话转录

AI Edge Foresight 的界面采用分屏设计：在一部分中，用户可以进行简短的手动记录；在另一部分中，则可以查看由人工智能生成的笔记。这种方式与 Granola 服务的运作类似，后者同样将个人笔记与自动对话处理相结合。

在转录会议时，用户可以手动添加记录、查看对话转录文本，或向基于 Gemma 4 的助手提问。该助手可以利用会议笔记和添加到应用中的文档回答问题。

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无需互联网的知识库

用户可以向 AI Edge Foresight 上传 PDF 文件、Google Docs 和 Microsoft Office 文档、普通文本文件、Markdown 文件以及网页书签。基于这些材料和会议笔记，用户可以创建知识库，以实时回答问题。

Google 表示，该应用已针对 Apple Silicon 电脑进行优化。离线模式使用户能够在旅行期间或在没有网络访问的地点处理笔记。自动记笔记工具市场仍然竞争激烈：最近几个月，Wispr 和 Calendly 推出了各自的服务，而此前名为 Grammarly 的 Superhuman 收购了 Fathom 服务。

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