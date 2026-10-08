Google wypuścił dla komputerów Mac aplikację AI Edge Foresight do tworzenia notatek ze spotkań, która może działać całkowicie bez połączenia z internetem. Program wykorzystuje lokalny model EmbeddingGemma 2 z 740 mln parametrów i może rejestrować notatki podczas rozmów w różnych aplikacjach, a także na spotkaniach osobistych, podaje TechCrunch.

Notatki i transkrypcje rozmów

Interfejs AI Edge Foresight ma podzielony ekran: w jednej części użytkownik może robić krótkie ręczne zapiski, a w drugiej przeglądać notatki wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Takie podejście przypomina działanie usługi Granola, która również łączy własne notatki z automatycznym przetwarzaniem rozmowy.

Podczas transkrybowania spotkania użytkownicy mogą dodawać wpisy ręcznie, przeglądać transkrypcję rozmowy lub zadawać pytania asystentowi opartemu na Gemma 4. Asystent może odpowiadać na pytania, wykorzystując notatki ze spotkań i dokumenty dodane do aplikacji.

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Baza wiedzy bez internetu

Do AI Edge Foresight można przesyłać pliki PDF, dokumenty Google Docs i Microsoft Office, zwykłe pliki tekstowe, Markdown, a także zakładki internetowe. Na podstawie tych materiałów i notatek ze spotkań użytkownicy mogą utworzyć bazę wiedzy do odpowiadania na pytania w czasie rzeczywistym.

Google zaznacza, że aplikacja jest zoptymalizowana dla komputerów Apple Silicon. Tryb offline umożliwia pracę z notatkami podczas podróży lub w miejscach bez dostępu do sieci. Rynek narzędzi do automatycznego robienia notatek pozostaje konkurencyjny: w ostatnich miesiącach własne usługi zaprezentowały Wispr i Calendly, a Superhuman, wcześniej znany jako Grammarly, przejął usługę Fathom.

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