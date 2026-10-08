Google випустила офлайн-інструмент AI Edge Foresight для нотаток — TechCrunch

Google випустила для Mac застосунок AI Edge Foresight для створення нотаток зустрічей, який може працювати повністю без підключення до інтернету. Програма використовує локальну модель EmbeddingGemma 2 із 740 млн параметрів і може фіксувати нотатки під час розмов у різних застосунках, а також на очних зустрічах, повідомляє TechCrunch.

Нотатки та розшифрування розмов

Інтерфейс AI Edge Foresight має розділений екран: в одній частині користувач може робити короткі ручні записи, в іншій — переглядати згенеровані штучним інтелектом нотатки. Такий підхід схожий на роботу сервісу Granola, який також поєднує власні нотатки з автоматичним опрацюванням розмови.

Під час транскрибування зустрічі користувачі можуть додавати записи вручну, переглядати розшифрування розмови або ставити запитання помічнику на базі Gemma 4. Помічник може відповідати на запитання з використанням нотаток зустрічей і документів, доданих до застосунку.

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База знань без інтернету

До AI Edge Foresight можна завантажувати PDF-файли, документи Google Docs і Microsoft Office, звичайні текстові файли, Markdown, а також вебзакладки. На основі цих матеріалів і нотаток зустрічей користувачі можуть створити базу знань для відповідей на запитання в реальному часі.

Google зазначає, що застосунок оптимізований для комп’ютерів Apple Silicon. Офлайн-режим дає змогу працювати з нотатками під час поїздок або в місцях без доступу до мережі. Ринок інструментів для автоматичного ведення нотаток залишається конкурентним: останніми місяцями власні сервіси представили Wispr і Calendly, а Superhuman, раніше відома як Grammarly, придбала сервіс Fathom.

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