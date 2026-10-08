Google выпустила для Mac приложение AI Edge Foresight для создания заметок со встреч, которое может работать полностью без подключения к интернету. Программа использует локальную модель EmbeddingGemma 2 с 740 млн параметров и может фиксировать заметки во время разговоров в различных приложениях, а также на очных встречах, сообщает TechCrunch.

Заметки и расшифровки разговоров

Интерфейс AI Edge Foresight имеет разделенный экран: в одной части пользователь может делать краткие ручные записи, в другой — просматривать заметки, сгенерированные искусственным интеллектом. Такой подход похож на работу сервиса Granola, который также сочетает собственные заметки с автоматической обработкой разговора.

Во время транскрибирования встречи пользователи могут добавлять записи вручную, просматривать расшифровку разговора или задавать вопросы помощнику на базе Gemma 4. Помощник может отвечать на вопросы с использованием заметок встреч и документов, добавленных в приложение.

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База знаний без интернета

В AI Edge Foresight можно загружать PDF-файлы, документы Google Docs и Microsoft Office, обычные текстовые файлы, Markdown, а также веб-закладки. На основе этих материалов и заметок встреч пользователи могут создать базу знаний для ответов на вопросы в реальном времени.

Google отмечает, что приложение оптимизировано для компьютеров Apple Silicon. Офлайн-режим позволяет работать с заметками во время поездок или в местах без доступа к сети. Рынок инструментов для автоматического ведения заметок остается конкурентным: в последние месяцы собственные сервисы представили Wispr и Calendly, а Superhuman, ранее известная как Grammarly, приобрела сервис Fathom.

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