Google推出面向企业的通用Gemini智能体——The Verge

Google宣布推出面向企业客户的通用AI智能体Gemini。该工具将在Gemini Enterprise应用中提供，使用户能够在同一界面中与智能体交流并向其分配工作任务，The Verge报道。

跨应用和设备工作

Gemini将能够直接在Google Workspace服务中工作，包括Gmail、Drive、Docs、Sheets和Calendar。用户还可以通过移动设备、电脑、网页版以及第三方应用与该智能体互动，其中包括Slack和Microsoft 365。

由于该工具在云端运行，它将在所有已连接设备上保留相同的上下文。Google表示，Gemini将自动选择最适合具体任务的AI模型。

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子智能体与企业身份

该公司表示，Gemini将能够调用专业子智能体来执行单独的工作任务。它还可以作为一名智能体同事，以独立身份运行，并拥有格式为@agents.company.com的专属电子邮箱地址。

目前，这一新智能体仅在封闭式预览测试中向企业客户开放。此前，Google推出了面向消费者的智能体Gemini Spark，订阅用户可以通过Gemini应用中的独立界面，使用它处理Workspace和互联网上的任务。

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