Google запускает универсального агента Gemini для бизнеса — The Verge

Google объявила о запуске универсального ИИ-агента Gemini для корпоративных клиентов. Инструмент будет доступен в приложении Gemini Enterprise и позволит общаться с агентом и поручать ему рабочие задачи в одном интерфейсе, сообщает The Verge.

Работа между приложениями и устройствами

Gemini сможет работать непосредственно в сервисах Google Workspace, в частности Gmail, Drive, Docs, Sheets и Calendar. Взаимодействовать с агентом также можно будет с мобильного устройства, компьютера, через веб-версию и сторонние приложения, среди которых Slack и Microsoft 365.

Поскольку инструмент работает в облаке, он будет сохранять одинаковый контекст на всех подключенных устройствах. По данным Google, Gemini будет автоматически выбирать ИИ-модель, которая лучше всего подойдет для конкретной задачи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Субагенты и корпоративная идентичность

Компания заявила, что Gemini сможет привлекать специализированных субагентов для выполнения отдельных рабочих задач. Также он может действовать как агент-коллега с отдельной идентичностью и собственным адресом электронной почты формата @agents.company.com.

Пока новый агент доступен только корпоративным клиентам в рамках закрытого предварительного тестирования. Ранее Google представила потребительского агента Gemini Spark, которого подписчики могут использовать для задач в Workspace и в интернете через отдельный интерфейс в приложении Gemini.

Читай нас в