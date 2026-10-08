Google uruchamia uniwersalnego agenta Gemini dla biznesu — The Verge

Google ogłosiło uruchomienie uniwersalnego agenta AI Gemini dla klientów korporacyjnych. Narzędzie będzie dostępne w aplikacji Gemini Enterprise i umożliwi komunikację z agentem oraz zlecanie mu zadań służbowych w jednym interfejsie, informuje The Verge.

Praca między aplikacjami i urządzeniami

Gemini będzie mógł działać bezpośrednio w usługach Google Workspace, w tym w Gmailu, Drive, Docs, Sheets i Calendar. Z agentem będzie można również wchodzić w interakcję z urządzenia mobilnego, komputera, przez wersję internetową oraz aplikacje innych firm, w tym Slack i Microsoft 365.

Ponieważ narzędzie działa w chmurze, będzie zachowywać ten sam kontekst na wszystkich podłączonych urządzeniach. Według Google Gemini automatycznie wybierze model AI najlepiej dopasowany do konkretnego zadania.

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Subagenci i tożsamość korporacyjna

Firma oświadczyła, że Gemini będzie mógł angażować wyspecjalizowanych subagentów do wykonywania poszczególnych zadań służbowych. Może również działać jako agent-współpracownik z odrębną tożsamością i własnym adresem e-mail w formacie @agents.company.com.

Na razie nowy agent jest dostępny wyłącznie dla klientów korporacyjnych w ramach zamkniętych testów wstępnych. Wcześniej Google zaprezentowało konsumenckiego agenta Gemini Spark, którego subskrybenci mogą używać do zadań w Workspace i internecie za pośrednictwem osobnego interfejsu w aplikacji Gemini.

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