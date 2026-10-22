国际货币基金组织警告人工智能泡沫风险：如果投资无法收回成本，全球经济将面临何种局面

全球经济越来越依赖于对人工智能的投资，这些投资支撑着商业活动、股票市场以及科技企业的利润。 与此同时，国际货币基金组织警告称：如果人工智能的盈利预期未能实现，资产估值的调整可能会引发金融市场的全面暴跌。 由于债务融资的增加、科技公司之间的相互依存以及资本向少数参与者集中，这些风险正在加剧。

在10月的《世界经济展望》报告中，国际货币基金组织预测，2026年全球经济增长将放缓至3.1%，2027年将回升至3.4%。 该基金指出，支撑经济活力的因素之一是技术热潮，这在很大程度上与人工智能（AI）相关。然而，如果对基础设施和技术研发的投资增速超过其带来的实际经济回报，这一热潮也可能成为问题的根源。

UA.News将解析：为何国际货币基金组织对AI市场可能出现的过热表示担忧；投资热潮的支撑点何在；哪些企业和国家可能首当其冲受到冲击；以及为何股市的潜在调整未必会演变为新一轮全球金融危机。

为何国际货币基金组织开始谈论AI泡沫风险

在《全球金融稳定报告》中，国际货币基金组织指出了全球金融市场面临的三大关键风险：与人工智能相关的资产可能出现调整、政府债券收益率急剧上升以及网络威胁。 就人工智能而言，主要担忧并不在于技术本身，而在于投入其中的资金以及预期收益究竟能保持多大程度的稳定性。

该基金指出，得益于经济增长、强劲的企业业绩以及对新技术的乐观预期，金融市场目前仍保持着韧性。 然而，如果投资者认为人工智能带来的未来收益将低于预期或比预期来得更晚，企业的估值可能会迅速发生变化。

国际货币基金组织（IMF）货币与信贷系统及资本市场部副主任阿塔纳西奥斯·瓦姆瓦基迪斯在报告发布会上如此阐述了这一矛盾： “全球金融市场出人意料地很好地经受住了多次冲击和极高的不确定性——这在很大程度上要归功于经济增长方面的积极惊喜、强劲的企业利润，以及对人工智能的乐观预期。” 与此同时，他提醒道：“韧性不等于安全。”

这是一个重要的区分。国际货币基金组织并未断言人工智能市场崩盘不可避免，也并未否认该技术潜在的益处。 该组织指出另一个问题：即使是有前景的技术，如果资产价格和投资规模超前于企业的实际业绩，也可能成为金融泡沫的基础。

人工智能热潮如何成为全球经济的驱动力之一

当前这波人工智能投资热潮，不仅仅来自风险投资基金和科技初创企业。 它还涵盖了数据中心的建设、图形处理器的采购、半导体的生产、网络铺设、能源基础设施以及软件开发。 大型企业正向计算能力领域投入资金，希望借此推出新服务、实现工作自动化并提升生产力。

这些投资在人工智能的所有预期优势成为现实之前，就已经产生了经济效益。 当企业订购服务器时，便支撑了芯片制造商；当企业建设数据中心时，则催生了对建筑工程、电力、制冷及设备的需求。 供应商获得收入，雇佣员工，并将资金投入自身扩张。由此形成了一个循环：一组企业的投资需求，成为另一组企业的收入来源。

国际货币基金组织（IMF）首席经济学家兼研究部主任西尔瓦娜·滕雷罗在发布10月经济展望时解释道，全球经济正同时受到两个相反因素的影响。 中东战争和能源价格上涨造成了负面的供给冲击，而主要与人工智能相关的技术热潮则刺激了需求、价格、贸易和投资。

正因如此，该基金将人工智能不仅视为一个独立的技术领域，更将其视为影响全球GDP总体走势的关键因素。如果基础设施支出急剧减少，受经济影响的将不仅仅是模型开发者。 芯片制造商、建筑公司、电力供应商以及技术产业链中的其他参与者都将面临订单减少的局面。

与此同时，该模型存在一个根本性的脆弱性：建设AI基础设施的支出目前已支撑着经济活动，而未来回报的全部规模仍不明朗。 如果这项技术确实能提高生产力并帮助企业赚取更多利润，那么当前的投资或许能获得回报。但如果收益低于预期，成本削减可能会给整个经济带来负面冲击。

泡沫的支撑点：资金、债务与相互义务

国际货币基金组织（IMF）关注的最大问题之一，不仅在于投资规模，更在于其融资方式。 在投资热潮初期，拥有大量现金储备且主营业务收入稳定的公司发挥了重要作用。然而，对计算能力的 demand 不断增长，而基础设施建设所需的资金也日益庞大。

据该基金估算，自人工智能投资开始大规模扩张以来，最大型科技公司（即所谓的“超大规模企业”） ——在全球投资级企业债券发行中的占比，已从2024年AI投资开始大规模扩张时的不足1%上升至10%。 与此同时，由于基础设施建设支出巨大，部分大型企业的自由现金流正在减少，这使得债务融资变得更为重要。

这并不意味着大型科技公司已经失去了财务稳定性。国际货币基金组织（IMF）强调，该行业的主要参与者目前仍保持着强劲的盈利能力。 但如果企业继续以超过收入增长的速度支出资金，它们将对贷款成本、计算能力需求以及投资者情绪变得更加敏感。

对于那些建设数据中心并出租计算能力的较小规模计算服务提供商而言，情况则更为复杂。其中部分企业的债务负担比科技巨头更重，盈利能力也更弱。 对于它们而言，服务价格的下跌或客户取消预定订单，都可能造成更为严重的打击。

国际货币基金组织（IMF）还特别指出AI市场参与者之间的财务关联。 报告数据显示，自2023年以来公开披露的14项交易中，大型科技企业对财务稳定性较弱的公司总计投资约3000亿美元，此外还有约6500亿美元的债务融资。 与此同时，各方还承担了约1.4万亿美元的未来收入义务——特别是通过芯片订单和云服务的使用。

如果需求确实在增长，此类协议完全合乎逻辑。大型公司为合作伙伴提供融资，作为回报，则获得所需产能和未来服务的准入权。 但这种模式也形成了相互依赖：一家公司投资另一家公司，并为设备或基础设施投入资金，而投资者则期待日后自己能成为其服务的购买者。

如果预期得以实现，所有参与方都能从中获益。但如果关键项目无法吸引客户或实现预期收入，投资价值可能会随未来合同前景的恶化而同步下跌。 正是这种关联性会加剧危机：一个细分领域的财务损失会波及合作伙伴、债权人和供应商。

这真的是新的互联网泡沫吗

将当前的AI热潮与20世纪90年代末的互联网泡沫相提并论，已成为科技投资讨论中的主要议题之一。 当时，投资者将资金投入与互联网相关的公司，期待数字经济快速增长。 部分商业模式被证明不可行，而2000年代初科技公司股价的暴跌摧毁了大量市值。

两者的相似之处在于，无论过去还是现在，市场评估的不仅是当前的利润，还有新技术带来的未来潜力。不过，这两个时期之间也存在差异。 如今，站在AI前沿的都是拥有成熟业务、可观收入和真实客户的大型企业。因此，高估值或大规模投资这一事实本身，并不能证明整个市场就是泡沫。

国际货币基金组织（IMF）首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林沙于2025年向路透社解释称，当前的投资热潮可能会以类似互联网公司曾经历的那种调整告终。 与此同时，他指出，大部分支出是由科技公司自有资金支持的，而非完全依赖贷款。

“这并非由债务融资，这意味着一旦市场出现调整，部分股东和权益持有者可能会受到影响，”他指出。

这一结论固然重要，但形势已发生变化：在2026年10月发布的最新报告中，国际货币基金组织（IMF）已专门强调了债务融资的增长以及人工智能生态系统参与者之间的相互依存关系。 也就是说，风险并不局限于股价可能下跌。如果信贷负担继续增加，市场调整可能会使部分公司难以偿还债务并获得新资本。

值得注意的是，就连金融和科技公司的高管们对风险规模的评估也各不相同。贝莱德（BlackRock）首席执行官拉里·芬克曾警告称，数据中心建设的停滞可能会打击经济活动。

“如果这个国家实施某种形式的暂停令，我们将陷入衰退，”他在解释基础设施投资所作贡献之大时表示。

如果投资热潮开始消退会发生什么

最可能的问题机制——未必是最大科技公司的突然破产。 调整可能早得多就开始：投资者会认为人工智能未来的收益无法支撑当前的估值，股价将下跌，而企业将重新审视基础设施预算。随后将引发连锁反应。

首先受到冲击的可能是那些商业模式最依赖持续融资和需求快速增长的公司。 如果投资者开始要求更快地收回资金，新进入的数据中心运营商和盈利能力较弱的计算能力供应商将更难获得融资。部分项目可能会被推迟、缩减或取消。

接下来，设备制造商、电力供应商、建筑公司以及其他原本寄希望于人工智能基础设施长期扩张的企业也将受到冲击。如果订单减少，它们可能会损失部分收入，调整招聘计划并削减投资。 对于那些将数据中心建设视为重要经济活动来源的地区而言，这意味着新增就业岗位和税收收入将减少。

与此同时，科技股的下跌可能会波及投资者、养老基金以及直接或通过投资产品持有这些资产的家庭。 当投资组合价值下降时，个人可能会削减消费，而企业则会对业务扩张持更加谨慎的态度。就这样，金融调整从股市传导到了实体经济。

最危险的情况将是资产价格下跌与高负债负担的叠加。 那些以未来收入为抵押举债的企业，恰恰会在债权人和投资者变得更加谨慎时面临困境。如果许多相互关联的企业同时出现此类困难，这些困难可能会相互加剧。

谁将受冲击最大

如果出现剧烈调整，美国很可能首当其冲，因为该国聚集了大量领先的人工智能开发商、大型云平台以及投资于科技公司的资本。 股价下跌可能导致投资者资产缩水，而基础设施支出的缩减则会削弱对芯片、服务器和能源产能的需求。

然而，其影响不会仅限于美国市场。 半导体、电子产品和数据中心设备的生产都集中在国际供应链中。因此，为技术热潮提供零部件和生产能力的亚洲经济体，也可能面临订单减少的情况。

据国际货币基金组织（IMF）评估，亚洲发达股市可能最易受AI股票调整的影响，因为这些市场对全球科技公司股价波动尤为敏感。 欧元区、英国以及大多数新兴市场，平均而言对这种情景的直接敏感度较低。 但这并不能保证它们免受影响：由于国际投资组合和金融市场的关联性，损失可能会波及到科技产业占比较小的国家。

对于那些无法从芯片生产、人工智能研发或数据中心建设中获得可观收入的国家而言，风险可能以另一种形式显现。 如果全球经济增长放缓，企业将削减投资，商品和服务的需求将减弱，各国政府也将更难为社会项目和基础设施建设提供资金。 特别是那些政府债务高企、借贷成本高昂或财政储备有限的经济体，可能会变得尤为脆弱。

普通消费者为何也会受到影响

乍看之下，科技公司股价的下跌似乎只是股市和大投资者的问题。但人工智能热潮通过就业、投资、消费支出和融资成本，对更广泛的经济产生了影响。

如果企业开始缩减项目，将影响科技、建筑、能源和设备制造等行业的劳动力需求。 利润减少和前景黯淡可能促使企业推迟开设办事处、推出新产品或进行生产现代化改造。结果，即使那些不直接涉及人工智能的企业，也会感受到经济放缓的影响。

另一个影响渠道是信贷。如果市场下跌后金融机构和投资者变得更加谨慎，那么不仅科技初创企业，其他公司融资的成本也可能上升。这可能会抑制投资和就业岗位的创造。

与此同时，也存在相反的情景。 如果人工智能确实能提高生产力、降低成本并助力开发新产品和服务，那么即使在市场估值经历调整之后，其经济效益仍可能相当可观。正因如此，区分股价可能的下跌与技术本身的失败至关重要。

国际货币基金组织（IMF）的建议及如何避免危机

国际货币基金组织呼吁监管机构更密切地关注AI生态系统中的债务负担、企业间的相互依存关系，以及因过度依赖借贷资金投资金融资产而产生的风险。 该基金列举的可能监管工具包括：加强对保证金贷款、高风险交易所交易产品及其他机制的监管，这些机制在市场情绪急剧变化时可能加剧市场下跌。

此外，该基金还警告了其他威胁金融稳定的风险：高企的政府债务、债券收益率可能上升以及网络安全风险。如果上述多个问题同时出现，它们可能会相互加剧。 例如，就在科技公司亟需补充资本之际，政府借贷成本的上升可能会恶化企业的融资环境。

与此同时，国际货币基金组织并未呼吁停止对人工智能的投资。其警示主要涉及金融风险以及系统承受潜在冲击的能力。 对投资者而言，这意味着不仅需要评估该技术的前景，还需考量企业的实际收益、债务状况以及将成本转化为利润的能力。

关键问题在于，人工智能带来的经济回报能否赶上投入资金的规模。如果企业能够提高生产力、形成稳定需求并确保盈利能力，当前的繁荣就可能成为长期技术增长的基础。 但如果市场高估了这些变化的速度和规模，即使没有最大玩家破产，调整过程也可能十分痛苦。

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