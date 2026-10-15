由意大利国家天体物理研究所（INAF）专家领导的研究人员分析了银河系中300个研究最为深入的多行星系统，并将其划分为两大类。这两类系统在质量、轨道构型和不稳定性倾向方面存在差异，Space.com报道。

这项研究于10月13日发表在《自然·天文学》期刊上，其结论表明，宿主恒星的性质和形成环境不仅可能影响行星的出现，还可能影响整个系统后续的演化。

大质量且扩展的系统

科学家将大型且高质量的系统归入第一类，其总质量通常是太阳系质量的两到十倍。这些系统中的行星围绕质量大于太阳的恒星运行，而这些恒星中比氢和氦更重元素的含量低于太阳。在天文学中，这类元素被称为金属。

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这一组更常表现出剧烈引力演化的迹象——轨道明显偏离共同平面和圆形形状。科学家将此与巨型碰撞和行星被逐出系统等现象联系起来。

紧凑系统

第二类由更紧凑、质量更小的系统组成。其行星具有相似的大小和质量——研究人员将这种构型比作豆荚里的豌豆。它们围绕质量和金属丰度等于或低于太阳的恒星运行，其轨道通常比水星绕太阳的轨道更靠近恒星。

该团队利用具有不同初始条件的行星系统演化模拟验证了这些结论。最能再现大质量扩展组特性的模型预测，系统从形成之时起就存在不稳定性：恒星周围更多的物质促成了过大行星的出现，使维持稳定更加困难。

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