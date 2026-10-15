Исследователи во главе со специалистами Итальянского национального института астрофизики (INAF) проанализировали 300 наиболее изученных многопланетных систем Млечного Пути и выделили две их крупные группы. Они различаются массой, конфигурацией орбит и склонностью к нестабильности, сообщает Space.com.

Выводы исследования, опубликованного 13 октября в журнале Nature Astronomy, свидетельствуют, что свойства звезды-хозяина и среда формирования могут влиять не только на появление планет, но и на дальнейшую эволюцию всей системы.

Массивные и расширенные системы

К первому семейству ученые отнесли большие и массивные системы с суммарной массой, которая часто в два—десять раз превышает массу Солнечной системы. Их планеты вращаются вокруг звезд, более массивных, чем Солнце, с более низким, чем у Солнца, содержанием элементов тяжелее водорода и гелия. В астрономии такие элементы называют металлами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Для этой группы более характерны признаки бурной гравитационной эволюции — значительные отклонения орбит от общей плоскости и круговой формы. Ученые связывают это с такими явлениями, как гигантские столкновения и выброс планет из систем.

Компактные системы

Второе семейство состоит из более компактных и менее массивных систем. Их планеты имеют схожие размеры и массы — конфигурацию, которую исследователи сравнивают с горошинами в стручке. Они вращаются вокруг звезд, масса и металличность которых равны солнечным или ниже них, а их орбиты обычно расположены ближе к звезде, чем орбита Меркурия к Солнцу.

Команда проверила выводы с помощью симуляций эволюции планетных систем с различными начальными условиями. Модели, которые лучше всего воспроизвели свойства массивной и расширенной группы, предсказывали нестабильность систем уже с момента их формирования: большее количество материала вокруг звезды способствовало появлению слишком больших планет, что усложняло сохранение стабильности.

Читай нас в