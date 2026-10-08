在波兰，国有国家发展银行BGK宣布启动Vinci Space Tech Fund，这是该国首个支持开发太空技术企业的基金。基金规模将达5亿兹罗提，即1.14亿欧元。该基金计划投资15至20家业内企业，Notes from Poland报道。

投资额最高达1亿兹罗提

BGK将通过Vinci投资机制向入选企业投资1000万至1亿兹罗提。波兰发展与技术部指出，该基金将面向具有快速增长及进入国际市场潜力的企业。

波兰企业将成为投资的主要获得者。同时，其他欧洲国家的企业如果其主要业务集中在波兰，也能够获得融资。

该基金确定的重点领域包括卫星、光学和地球观测、卫星通信、电子和光子学、火箭和推进系统，以及人工智能。除资金外，项目参与者还将获得该倡议合作伙伴的咨询和支持。

基金合作伙伴

Vinci Space Tech Fund的合作伙伴包括波兰航天局、克拉科夫科技园——该倡议的发布会在此举行——以及芬兰微型卫星制造商和运营商ICEYE。ICEYE的创始人之一是波兰人拉法乌·莫杰夫斯基。

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克拉科夫科技园、克拉科夫市和AGH大学太空技术学院将提供相当大一部分学术、研究和技术专长。ICEYE将分享发展航天企业和进入全球市场的经验。

该基金的发起人、波兰财政部长安杰伊·多曼斯基表示，航天领域对于应对威胁、保护关键基础设施、能源安全以及监测波兰领土和邻近地区至关重要。BGK管理委员会主席米罗斯瓦夫·切卡伊也将该行业的发展与加强国家技术主权联系起来。

航天领域的发展

波兰于2012年加入欧洲航天局。此后，其航天领域已从为国外任务供应组件，转向开发本国卫星和航天系统。2024年，由波兰企业和科研机构组成的联盟制造的波兰最大卫星EagleEye发射升空。

7月，华沙被选为欧洲航天局新中心的所在地，该中心将专注于民用安全和韧性。报道还指出，俄罗斯联邦这一侵略国对乌克兰发动的战争，使人们更加关注本国航天能力对国家安全的重要性。

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