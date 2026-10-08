В Польше государственный Банк национального развития BGK объявил о запуске Vinci Space Tech Fund — первого в стране фонда поддержки компаний, разрабатывающих космические технологии. Его объем составит 500 млн злотых, или €114 млн. Фонд планирует инвестировать в 15–20 компаний отрасли, сообщает Notes from Poland.

Инвестиции до 100 млн злотых

Через инвестиционный механизм Vinci BGK будет вкладывать в отобранные компании от 10 млн до 100 млн злотых. В Министерстве развития и технологий Польши отметили, что фонд будет ориентироваться на бизнесы с потенциалом быстрого роста и выхода на международные рынки.

Основными получателями инвестиций должны стать польские компании. В то же время привлечь финансирование смогут и предприятия из других европейских стран, если их основная деятельность сосредоточена в Польше.

Направлениями работы фонда определены спутники, оптика и наблюдение за Землей, спутниковая связь, электроника и фотоника, ракеты и двигательные установки, а также искусственный интеллект. Помимо денег, участники программы будут получать консультации и поддержку партнеров инициативы.

Партнеры фонда

Партнерами Vinci Space Tech Fund стали Польское космическое агентство, Краковский технологический парк, где состоялась презентация инициативы, а также финский производитель и оператор микроспутников ICEYE. Одним из основателей ICEYE является поляк Рафал Моджевский.

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Краковский технологический парк, город Краков и факультет космических технологий университета AGH должны обеспечить значительную часть академической, исследовательской и технической экспертизы. ICEYE будет делиться опытом развития космической компании и выхода на мировые рынки.

Инициатор создания фонда, министр финансов Польши Анджей Доманский, заявил, что космический сектор важен для реагирования на угрозы, защиты критической инфраструктуры, энергетической безопасности и мониторинга территории Польши и прилегающих районов. Председатель правления BGK Мирослав Чекай также связал развитие отрасли с укреплением технологического суверенитета страны.

Развитие космического сектора

Польша присоединилась к Европейскому космическому агентству в 2012 году. С тех пор ее сектор перешел от поставок компонентов для зарубежных миссий к разработке собственных спутников и космических систем. В 2024 году был запущен крупнейший польский спутник EagleEye, созданный консорциумом польских компаний и научных учреждений.

В июле Варшаву выбрали местом расположения нового центра Европейского космического агентства, который будет специализироваться на гражданской безопасности и устойчивости. В материале также отмечается, что война Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины усилила внимание к значению собственных космических возможностей для национальной безопасности.

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