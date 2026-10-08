Американская компания GlobalFoundries заключила с тайваньской TSMC соглашение на 2 млрд долларов о производстве кремниевых интерпозеров — компонентов для соединения процессоров искусственного интеллекта и чипов памяти. Производство будет развернуто на предприятии GlobalFoundries в городе Мальта, штат Нью-Йорк, США, сообщает Channel NewsAsia.

Пятилетний контракт

Согласно условиям пятилетнего соглашения GlobalFoundries расширит производственные мощности площадки в Мальте для выпуска компонентов для TSMC. Компания заявила, что это предприятие должно стать первым расположенным в США источником кремниевых интерпозеров, используемых в передовых технологиях корпусирования микросхем.

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Компонент для ИИ-корпусирования

Кремниевый интерпозер размещается под процессорами и чипами памяти в составе передовых корпусов микросхем. Он обеспечивает высокоскоростной обмен данными между этими компонентами. Наращивание серийного производства ожидается в первой половине 2028 года. Соглашение также создает основу для дальнейшего расширения мощностей по мере роста спроса на передовое корпусирование, которое стало одним из ограничений для выпуска ИИ-чипов из-за нехватки доступных производственных мощностей.

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