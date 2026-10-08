Amerykańska firma GlobalFoundries zawarła z tajwańską TSMC umowę wartą 2 mld dolarów dotyczącą produkcji krzemowych interposerów — komponentów służących do łączenia procesorów sztucznej inteligencji i chipów pamięci. Produkcja zostanie uruchomiona w zakładzie GlobalFoundries w mieście Malta w stanie Nowy Jork w USA, informuje Channel NewsAsia.

Pięcioletni kontrakt

Zgodnie z warunkami pięcioletniego porozumienia GlobalFoundries rozszerzy moce produkcyjne zakładu w Malcie, aby wytwarzać komponenty dla TSMC. Firma oświadczyła, że zakład ma stać się pierwszym zlokalizowanym w USA źródłem krzemowych interposerów wykorzystywanych w zaawansowanych technologiach pakowania układów scalonych.

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Komponent do pakowania AI

Krzemowy interposer umieszcza się pod procesorami i chipami pamięci w zaawansowanych obudowach układów scalonych. Zapewnia on szybką wymianę danych między tymi komponentami. Zwiększenie skali produkcji seryjnej jest oczekiwane w pierwszej połowie 2028 roku. Umowa tworzy również podstawę do dalszego zwiększania mocy produkcyjnych wraz ze wzrostem popytu na zaawansowane pakowanie, które stało się jednym z ograniczeń w produkcji chipów AI z powodu niedoboru dostępnych mocy produkcyjnych.

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